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електроенергія (4076) Укренерго (1899) відключення світла (559)

Завтра впродовж доби відключатимуть лише одну чергу, – "Укренерго"

світло

Завтра, 6 вересня, в усіх регіонах України впродовж доби прогнозується застосування однієї черги відключень електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Живлення критичної інфраструктури не обмежується.

"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах", – попередили в компанії.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Божа благодать просто.

- тарифи x2 на електрику,

- по 7 годин без світла в Києві,

- паралельно вкрасти мільярди на захист енергетики

- вбухувати бабки в російську АЕС, яку збудують через 15 років

- забити нафіг на когенераційні установки від Заходу

Але гордо заявити: українці, ви неймовірні, тримайте кістку 1 чергу відключень . Але сильно не звикайте, зимою буде срака.
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05.09.2024 20:00
+3
а коли ОП відключать на півроку часу?
ОП дуже багато світла бере і ні@єра не робить.

Люди вимагають. Прошу пана з Укренерго.
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05.09.2024 19:29
+2
А єкспорт єл.єнергіі до Європи буде діяти?
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05.09.2024 21:57
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а коли ОП відключать на півроку часу?
ОП дуже багато світла бере і ні@єра не робить.

Люди вимагають. Прошу пана з Укренерго.
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05.09.2024 19:29 Відповісти
навіщо їм світло?
там сонцесяйний сидить, а єрмак з татаровим так активно працюють що прям виробляють енергію..
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05.09.2024 19:44 Відповісти
Ми примусимо Конча-Заспу генерувати електрику в мережу
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05.09.2024 21:04 Відповісти
Божа благодать просто.

- тарифи x2 на електрику,

- по 7 годин без світла в Києві,

- паралельно вкрасти мільярди на захист енергетики

- вбухувати бабки в російську АЕС, яку збудують через 15 років

- забити нафіг на когенераційні установки від Заходу

Але гордо заявити: українці, ви неймовірні, тримайте кістку 1 чергу відключень . Але сильно не звикайте, зимою буде срака.
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05.09.2024 20:00 Відповісти
Хтось взагалі розуміє про що мова? Як вирубали 8-12 годин на добу,так і вирубають,що за черги,черга на відключення як була так і залишилась.
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05.09.2024 20:29 Відповісти
Черга = 1 група (принаймні в ДТЕК). Тобто, ДТЕК вимикатиме з двох груп з однаковим графіком одну, і так по-черзі. А от інші обленерго - хз.
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05.09.2024 20:44 Відповісти
Шановне Укренерго! Припиняйте з подібними заявами. Просто робіть свою роботу. Все.
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05.09.2024 20:51 Відповісти
жлоби-"приколісти" не натішаться (з-за кордону) своєму (нашому спільному) Вироку-2019..
..https://www.youtube.com/watch?v=S2PTxdqLIrM а воно ще танцює ..
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05.09.2024 21:00 Відповісти
ковидобесы никуда не делись. энэргобесы "всё разбомблено" в трэнде. "в чергу рабы, в чергу прислуга!"
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05.09.2024 21:36 Відповісти
А єкспорт єл.єнергіі до Європи буде діяти?
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05.09.2024 21:57 Відповісти

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