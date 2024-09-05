Завтра впродовж доби відключатимуть лише одну чергу, – "Укренерго"
Завтра, 6 вересня, в усіх регіонах України впродовж доби прогнозується застосування однієї черги відключень електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Живлення критичної інфраструктури не обмежується.
"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах", – попередили в компанії.
Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.
До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.
Будь ласка, зачекайте...
ОП дуже багато світла бере і ні@єра не робить.
Люди вимагають. Прошу пана з Укренерго.
там сонцесяйний сидить, а єрмак з татаровим так активно працюють що прям виробляють енергію..
- тарифи x2 на електрику,
- по 7 годин без світла в Києві,
- паралельно вкрасти мільярди на захист енергетики
- вбухувати бабки в російську АЕС, яку збудують через 15 років
- забити нафіг на когенераційні установки від Заходу
Але гордо заявити: українці, ви неймовірні, тримайте
кістку1 чергу відключень . Але сильно не звикайте, зимою буде срака.
..https://www.youtube.com/watch?v=S2PTxdqLIrM а воно ще танцює ..