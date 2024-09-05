Завтра впродовж доби відключатимуть лише одну чергу, – "Укренерго"

Завтра, 6 вересня, в усіх регіонах України впродовж доби прогнозується застосування однієї черги відключень електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Живлення критичної інфраструктури не обмежується.

"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах", – попередили в компанії.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.