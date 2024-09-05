Українці за півтора місяці ввезли акумуляторів і зарядних станцій на понад 7 мільярдів
Від моменту набуття чинності законів, які передбачають звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів, українці ввезли обладнання для генерації та зберігання електроенергії на 7,08 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.
"За час дії законів (з кінця липня, – ред.) загальна вартість таких товарів, ввезених в Україну, склала 7,08 млрд грн. При цьому пільг зі сплати митних платежів надано на суму 1,47 млрд грн", – сказано в повідомленні.
Найпоширенішими товарами, ввезеними зі звільненням від оподаткування, були акумулятори та електрогенераторні установки. Їх імпортували у кількості майже 120 тис. та понад 1,8 тис. одиниць відповідно.
При цьому податкове навантаження на них під час імпорту було зменшено на суму близько 760 млн грн.
Водночас пільги на інше обладнання та комплектуючі, необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури, які підпадають під дію законів, склали понад 708 млн грн.
Як повідомлялося, 27 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для ввезення енергообладнання.
16 липня Верховна Рада підтримала зміни до Податкового та Митного кодексу, які передбачають звільнення від сплати ПДВ та митних платежів при імпорті товарів для виробництва машин розмінування, а також генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.
Наприкінці червня Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України провела окреме засідання з питання енергетичної безпеки.
"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", – заявляв тоді президент Володимир Зеленський.
Він також доручив уряду розробити стратегію розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.
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Якщо ввозиться партія цих пристроїв (товарів з метою подальшого продажу), то звільнення від сплати не застосовується.
2. Є інвертори, низьковольтні, як раз для квартир, на 2-3 панелі які можна поставити наприклад на балконі чи лоджії ...
як би так не було, по любому за гроші співставні, або навіть менші ніж коштують так звані "зарядні станції" ви будете мати більше ніж при купівлі цих станцій як по запасу енергії, так і по можливості модернізації, ремонту ...
Потрібно врахувати, що не всі зарядні станції (за однакових умов експлуатації) є придатними для тривалої роботи в режимі заживлення з перериваннями , коли напруга електромереж 3-4 години є, а потім 3-4 години немає, і так далі, в добовому циклі.
Найбільш безпечні і придатні для вказаних режимів заживлення зарядні станції, в яких використовуються акумуляторні батареї LiFePo4 (літійзалізофосфатні).
Повністю розряджені, у режимі швидкого заряду вони встигають повністю відновити свій заряд від електромереж за час, не більший 3 год. До того ж, здатні відпрацювати 3-5 тисяч циклів розряд-заряд.
А от повністю розрядженим свинцево -кислотним, зокрема, з гелевим електролітом та їх різновидам, які розраховані на близько 300-500 циклів (повний розряд - повний заряд), для відновлення потрібно 10-12 годин безперервного заряджання від електромережі. Результат - постійний недозаряд, швидке втрачення ресурсу циклів, втрата ємності свинцево-кислотних батарей. Через це зарядні станції з літійзалізофосфатними АКБ та відповідні АКБ, які везуть з Китаю, мають в Україні недостатню пропозицію і підвищений попит. З цієї причини та сукупності інших причин - підвищені ціни.