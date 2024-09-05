БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2459 відвідувачів онлайн
Новини
6 066 29
енергетика (359) Державна митна служба (444) генератор (101)

Українці за півтора місяці ввезли акумуляторів і зарядних станцій на понад 7 мільярдів

генератор

Від моменту набуття чинності законів, які передбачають звільнення від сплати митних платежів при ввезенні окремих видів товарів, українці ввезли обладнання для генерації та зберігання електроенергії на 7,08 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

"За час дії законів (з кінця липня, – ред.) загальна вартість таких товарів, ввезених в Україну, склала 7,08 млрд грн. При цьому пільг зі сплати митних платежів надано на суму 1,47 млрд грн", – сказано в повідомленні.

Найпоширенішими товарами, ввезеними зі звільненням від оподаткування, були акумулятори та електрогенераторні установки. Їх імпортували у кількості майже 120 тис. та понад 1,8 тис. одиниць відповідно.

При цьому податкове навантаження на них під час імпорту було зменшено на суму близько 760 млн грн.

Водночас пільги на інше обладнання та комплектуючі, необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури, які підпадають під дію законів, склали понад 708 млн грн.

Як повідомлялося, 27 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти №11258 та №11259 щодо скасування податкових та митних зборів для ввезення енергообладнання.

16 липня Верховна Рада підтримала зміни до Податкового та Митного кодексу, які передбачають звільнення від сплати ПДВ та митних платежів при імпорті товарів для виробництва машин розмінування, а також генераторів, сонячних панелей та систем накопичення електроенергії.

Наприкінці червня Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України провела окреме засідання з питання енергетичної безпеки.

"Рішенням Ставки доручили уряду розробити умови, що спростять для людей встановлення сонячних панелей та акумуляторів. З податковими та митними пільгами, спеціальними кредитними програмами", – заявляв тоді президент Володимир Зеленський.

Він також доручив уряду розробити стратегію розвитку відновлюваної енергетики та розподіленої генерації на рівні держави.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+9
Точно. И примите меры, чтобы кацапские ракеты у меня ночью над домом также без шума пролетали и не взрывались, потому что спать невозможно
показати весь коментар
05.09.2024 20:09
+5
Не будуть працювати магазини- подохнеш з голоду...
показати весь коментар
05.09.2024 20:39
+3
Интересно сборы сняли а все бесперебойники и батареи подорожали летом в стернем на 2000 грн.
показати весь коментар
05.09.2024 20:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Точно. И примите меры, чтобы кацапские ракеты у меня ночью над домом также без шума пролетали и не взрывались, потому что спать невозможно
показати весь коментар
05.09.2024 20:09 Відповісти
А в чём я не прав? На первом месте должно быть здоровье граждан, а не работа магазинов.
показати весь коментар
05.09.2024 20:22 Відповісти
Не будуть працювати магазини- подохнеш з голоду...
показати весь коментар
05.09.2024 20:39 Відповісти
так не будуть працювати холодильники в магазинах - товар, наприклад молочні, мясні, рибні різні товари спортяться і це ще більше підірве здоров'я людей !!! Є альтернатива звичайно - інвертори з великою кількістю АКБ, але це також дорого і не завжди можливо встановити ....
показати весь коментар
05.09.2024 22:11 Відповісти
Вату в вуха- і буде вам щастя...😁
показати весь коментар
05.09.2024 20:37 Відповісти
А це питання до *****. Як тільки ботоксний виродок припинить знищувати нашу енергосистему, так генератори і замовкнуть.
показати весь коментар
05.09.2024 20:41 Відповісти
Якщо генератор працює на свіжому повітрі - то ніяким
показати весь коментар
05.09.2024 20:59 Відповісти
Интересно сборы сняли а все бесперебойники и батареи подорожали летом в стернем на 2000 грн.
показати весь коментар
05.09.2024 20:16 Відповісти
Зняли лише для тих, хто ввозить ці пристрої (з переліку) для власних потреб, не для продажу.
Якщо ввозиться партія цих пристроїв (товарів з метою подальшого продажу), то звільнення від сплати не застосовується.
показати весь коментар
05.09.2024 20:49 Відповісти
Тут как и с вентилляторами и миникондиционнерами - цена фантастически совпадает с
показати весь коментар
05.09.2024 20:57 Відповісти
ппц энергосістемє, буде 2 години світла 22 без
показати весь коментар
05.09.2024 21:09 Відповісти
лучше бы государство закупало их и по китайско-оптовым ценам продавало населению, та как у нас эту байду продают в 2 раза дороже....
показати весь коментар
05.09.2024 21:30 Відповісти
Хочу поділитися зрадою. Перед початком літніх відключень на складах накопичилась маса силенна так званих мобільних зарядних станцій які перестали купувати після стабілізації 23 року. Торговці казали що сподівалися розпродувати накопичене 2-3 роки. І, раптом, початок літа з відключеннями внаслідок пошкоджень сприяв продажу залишку станцій всього протягом 2 тижнів. І було замовлено ще багато. Ціни подвоїлись -потроїлись. Запитання- А не власники бізнесу по продажу аккумуляторів тощо наводили на енергоцілі?
показати весь коментар
05.09.2024 21:38 Відповісти
саме головне навезли цих станцій типу екофл*, бл*єті вагон, так мало того що вони по ціні в 3-4 рози дорожчі ніж мали б бути, так ще в більшості з них АКБ не завсім безпечні - літій-іонні, літій-нікель-кадмієві, замість LiFePo4, а це дуже небезпечно ...
показати весь коментар
05.09.2024 22:15 Відповісти
Не страшніше ніж смартфони. Але враховувати небезпеку просто від розміру потрібно. Сам є власником невеличкої не залізофосфатної станції. Купленої вже після літніх блекаутів задорого.
показати весь коментар
05.09.2024 22:21 Відповісти
Я собі ще майже рік тому взяв польській інвертор 3 в одному (інветор, зарядний, стабілізатор напруги) 12В на 800 Ват активної потужності і свинцево-кислотний AGM VRLA АКБ 100 А*год 12В - по мінімуму (інтернет, декіка лед лампочак, холодильник інверторний, ноут) на 3-4 години для 3-х кімнатного будинку вистачає ...
показати весь коментар
05.09.2024 22:31 Відповісти
"екофл*, бл*єті"-якраз більш-менш безпечні, тому що брендовані. А бренди не ставлять дешеві аккуми, дешеві бмс-ки, дешеві дроти та не економлять на захисті-правильній схемотехніці (заряд-розряд-захист при перевантаженні, кз та іншому). Чого не скажеш про дешеві "екофлоу". Взагалі-то якщо руки не з одного місця та зайвої хромосоми немає-в інеті повно відео, як самостійно купити та скласти станцію зі збірок на lifepo4, які в них бувають грейди та де що знайти, і значно зекономити при цьому. Хто боїться літію та бажає ще більше зекономити-на гелевих чи агм аккумах можна просто зібрати собі досить непогану систему avr. Не спалахне як літій. Правда ресурс акумів та час заряджання не порівняти, але бюджетно та потужно (холодильник/котел/світло та інші ноутбуки з роутерами-без питань).
показати весь коментар
05.09.2024 22:48 Відповісти
ну не знаю, а особисто ці "екофл*, бл*єті" ніклиб не брав, вже краще за ті гроші побудувати невеличку сонячну електростанцію скажімо на 3-4 кВт, можна у два етати - спочатку сонячний інвертор відповідної потужності і LiFePo4 АКБ на 24 або 48В, ємністю 2.5-5 кВт*год, а вже у 2-гий етап відповідну кількість сонячних батарей !!! але я дивився на техінчні характеристики усіх тих "екофл*, бл*єті" в тому числі на повежних інтернет магазинах, у багатьох з них, якщо вірити викладеним характеристикам, АКБ не *******, тобто не LiFePo4 !!! не дуже приємно буде коли станція куплена за 1-2 тис. доларів спалить будинок чи квартиру ...
показати весь коментар
05.09.2024 23:01 Відповісти
Як казали вище-у тебе в телефоні теж літієва чи літій-полімерна акб. І в ноуті, і в інших пристроях. Але ж-якщо це не повний дешман-то працює, і досить безпечно. Головне для таких батарей-не допускати перезаряду та перевантаження, за що відповідає правильна схемотехніка. Що таке вогняний факел при кз на 18650 чи 21700-бачив на власні очі. От завдання електроніки у тих екофлоу-щоб запобігти такому, і це-працює. Вдома теж працює агм 100а+зарядка, інвертор та контактор (автоматичне перемикання навантаження)-усе в автономному режимі, але аккум в сьогодняшніх реаліях не завжди встигає заряджатися повністю. 2-4 години світла при 6-8 годинах вимкнення-малувато для зарядки. Літій вдвічи швидше заряджається. Для перфекціоністів взагалі краса-усе в одному, а не декілька пристроїв, з'єднаних дротами )
показати весь коментар
05.09.2024 23:22 Відповісти
я про все це вкурсі ... так звана "краса" чи як Ви виразилися "перфекціонізм" мені "до лампочки", мені головне працездатність і безпека за адекватні гроші, без переплат ...
показати весь коментар
05.09.2024 23:28 Відповісти
Справа в тому, що є багато людей, які взагалі не розуміють що таке різновиди акумів, інверторів та іншого. Які живуть в квартирах, а не приватних будинках, в них немає де встановити сонячні панелі, та й взагалі вони не розуміють як дроти паяти чи з'єднувати щось викруткою. Просто це не їх стихія, вони можуть розумітися на чомусь іншому. От для них екофлоу-саме те ) Особливо якщо його кудись перенести. 30кг аккум з інвертором задовбешся тягати. Коли закінчиться війна, треба буде для свого човнового електромотору вже ж таки lifepo4 придбати-він як мінімум вдвічи легший, для виїздів на природу це зручніше )
показати весь коментар
05.09.2024 23:48 Відповісти
1. сонячні панелі, якщо електрику подають 12-14 годин на добу, як це було у нас з травня 2024 року взагалі не потрібні, тобто достатньо описаного вище першого етапу "вже краще за ті гроші побудувати невеличку сонячну електростанцію скажімо на 3-4 кВт, можна у два етати - спочатку сонячний інвертор відповідної потужності і LiFePo4 АКБ на 24 або 48В, ємністю 2.5-5 кВт*год" - в результаті будете мати такий безперебійник великої емності і потужності, які при бажанні можна наприклад маштабувати - дадати ще одну батарею ...
2. Є інвертори, низьковольтні, як раз для квартир, на 2-3 панелі які можна поставити наприклад на балконі чи лоджії ...
як би так не було, по любому за гроші співставні, або навіть менші ніж коштують так звані "зарядні станції" ви будете мати більше ніж при купівлі цих станцій як по запасу енергії, так і по можливості модернізації, ремонту ...
показати весь коментар
06.09.2024 00:04 Відповісти
Мабуть торговці тої зради не робили. Нічого особистого, то бізнес і маркетинг. Капіталізм

Потрібно врахувати, що не всі зарядні станції (за однакових умов експлуатації) є придатними для тривалої роботи в режимі заживлення з перериваннями , коли напруга електромереж 3-4 години є, а потім 3-4 години немає, і так далі, в добовому циклі.
Найбільш безпечні і придатні для вказаних режимів заживлення зарядні станції, в яких використовуються акумуляторні батареї LiFePo4 (літійзалізофосфатні).
Повністю розряджені, у режимі швидкого заряду вони встигають повністю відновити свій заряд від електромереж за час, не більший 3 год. До того ж, здатні відпрацювати 3-5 тисяч циклів розряд-заряд.
А от повністю розрядженим свинцево -кислотним, зокрема, з гелевим електролітом та їх різновидам, які розраховані на близько 300-500 циклів (повний розряд - повний заряд), для відновлення потрібно 10-12 годин безперервного заряджання від електромережі. Результат - постійний недозаряд, швидке втрачення ресурсу циклів, втрата ємності свинцево-кислотних батарей. Через це зарядні станції з літійзалізофосфатними АКБ та відповідні АКБ, які везуть з Китаю, мають в Україні недостатню пропозицію і підвищений попит. З цієї причини та сукупності інших причин - підвищені ціни.
показати весь коментар
05.09.2024 22:41 Відповісти
Ні, не зробили торговці зради. Зробили тільки екстраприбуток. Я моніторив ціну однієї з станцій. Із дуже дешевих. На момент вирішення( на початок цьогорічних літніх відключень) покупки вона коштувала 7800 гривень. За два поточних дні той самий продаван вже хотів 11000. Потім пропала, потім 17000. Зараз знову є і знову 11000. З відгуків про станцію на початок березня 24 року ще до відключень її купували за 6500. Тобто, так ,,страждають,, перекупники. Втричі. То чому б їм не зажадати розрушень в українській енергетиці? Більше відключень- більше бабла.
показати весь коментар
06.09.2024 00:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 