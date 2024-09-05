Російським банкам не вдалося повністю замінити Apple Pay і Google Pay, що пішли з РФ
Безконтактні платіжні послуги, розроблені в Росії після виходу Apple Pay і Google Pay, не користуються особливою популярністю в росіян, тому вони віддають перевагу банківським карткам.
Про це йдеться в дослідженні "Т-Кассы", передає The Moscow Times.
Станом на червень 2024 року росіяни оплачували за допомогою карток 78% покупок офлайн та онлайн. У квітні 2022 року, відразу після виходу іноземних сервісів, цей показник дорівнював 94%.
За місяць до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України на карти припадало трохи більше половини оплат – 51%, а на Apple Pay, Google Pay та Samsung Pay – сумарно 49%. QR-коди, що вже з'явилися, і Mir Pay затребувані не були (менше 1%).
Інакше ситуація складається під час онлайн-покупок. Так, якщо 2021 року 84% оплат в інтернеті проводилося з використанням банківських карток, а 16% – із застосуванням Apple Pay, Google Pay та інших подібних сервісів, то зараз цей показник упав до 40%.
Водночас 60% операцій здійснюється за допомогою різних "кнопок", тобто в один клік без введення даних картки.
Ключовою проблемою російських сервісів є відсутність наскрізного способу оплати в різних сценаріях, тобто офлайн і онлайн. На відміну від Apple Pay та Google Pay їх не можна використовувати безшовно скрізь.
Проблеми зоплатою в Росії
На початку 2023 року російські банки оголосили про запуск платіжних стікерів, які мають замінити сервіси безконтактної оплати смартфонами, які стали недоступні росіянам після виходу з країни Visa і Masterсard.
Одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україні Центробанк РФ заявив, що карти російських банків, які потрапили під санкції, не зможуть використовуватися із сервісами оплати за допомогою смартфонів Apple Pay та Google Pay.
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