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Apple (612) Google (579) банки (6838) росія (13628) санкції (4097)

Російським банкам не вдалося повністю замінити Apple Pay і Google Pay, що пішли з РФ

apple,google,pay

Безконтактні платіжні послуги, розроблені в Росії після виходу Apple Pay і Google Pay, не користуються особливою популярністю в росіян, тому вони віддають перевагу банківським карткам.

Про це йдеться в дослідженні "Т-Кассы", передає The Moscow Times.

Станом на червень 2024 року росіяни оплачували за допомогою карток 78% покупок офлайн та онлайн. У квітні 2022 року, відразу після виходу іноземних сервісів, цей показник дорівнював 94%.

За місяць до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України на карти припадало трохи більше половини оплат – 51%, а на Apple Pay, Google Pay та Samsung Pay – сумарно 49%. QR-коди, що вже з'явилися, і Mir Pay затребувані не були (менше 1%).

Інакше ситуація складається під час онлайн-покупок. Так, якщо 2021 року 84% оплат в інтернеті проводилося з використанням банківських карток, а 16% – із застосуванням Apple Pay, Google Pay та інших подібних сервісів, то зараз цей показник упав до 40%. 

Водночас 60% операцій здійснюється за допомогою різних "кнопок", тобто в один клік без введення даних картки.

Ключовою проблемою російських сервісів є відсутність наскрізного способу оплати в різних сценаріях, тобто офлайн і онлайн. На відміну від Apple Pay та Google Pay їх не можна використовувати безшовно скрізь.

Проблеми зоплатою в Росії

На початку 2023 року російські банки оголосили про запуск платіжних стікерів, які мають замінити сервіси безконтактної оплати смартфонами, які стали недоступні росіянам після виходу з країни Visa і Masterсard.

Одразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україні Центробанк РФ заявив, що карти російських банків, які потрапили під санкції, не зможуть використовуватися із сервісами оплати за допомогою смартфонів Apple Pay та Google Pay.

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та ви шо ?!!!!
а шо, Чебурашкі-Нєт ?

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05.09.2024 19:38 Відповісти

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