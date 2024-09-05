Зростання ВВП України прискорилося через ранній початок збору врожаю, – Мінекономіки

Зростання ВВП України в липні 2024 року порівняно з липнем минулого року становило 2,7%, що краще за червневий показник 1,1%, але гірше за травневий та квітневий – 3,7% та 4,3% відповідно.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Економіка України продовжує демонструвати стійкість. Згідно з даними Мінекономіки, у липні ВВП зріс на 2,7%. Цьому сприяв ранній початок збору врожаю у сільському господарстві та стабільна робота морського коридору", – написала Свириденко в соцмережі Х.

За словами віцепрем'єрки, сумарно за січень-липень цьогоріч є зростання на рівні 4%.

Раніше повідомлялося, що зростання ВВП України в червні сповільнилося до 1,1% внаслідок відключень світла.

За даними Держстату, реальний внутрішній ВВП України у першому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з першим кварталом 2023 року – на 6,5%.

Наприкінці липня Національний банк України покращив зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%, проте погіршив припущення щодо відновлення економіки у 2025-2026 роках.