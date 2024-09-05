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ВВП (1112) Мінекономрозвитку (1929) Свириденко (135)

Зростання ВВП України прискорилося через ранній початок збору врожаю, – Мінекономіки

деньги,ввп,гроші

Зростання ВВП України в липні 2024 року порівняно з липнем минулого року становило 2,7%, що краще за червневий показник 1,1%, але гірше за травневий та квітневий – 3,7% та 4,3% відповідно.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Економіка України продовжує демонструвати стійкість. Згідно з даними Мінекономіки, у липні ВВП зріс на 2,7%. Цьому сприяв ранній початок збору врожаю у сільському господарстві та стабільна робота морського коридору", – написала Свириденко в соцмережі Х.

За словами віцепрем'єрки, сумарно за січень-липень цьогоріч є зростання на рівні 4%.

Раніше повідомлялося, що зростання ВВП України в червні сповільнилося до 1,1% внаслідок відключень світла.

За даними Держстату, реальний внутрішній ВВП України у першому кварталі 2024 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,2% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з першим кварталом 2023 року – на 6,5%. 

Наприкінці липня Національний банк України покращив зростання ВВП України у 2024 році до 3,7%, проте погіршив припущення щодо відновлення економіки у 2025-2026 роках.

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ага, ща вы его акцизом на бензин быстренько приструните
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05.09.2024 18:28 Відповісти
У нас обвал, дніще, а у Зельоних совкодрочів прискорення.
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05.09.2024 18:30 Відповісти
Де це у вас?
Ти ще не відкрив картку кешбеку 10% за українські товари?
Бігом в Україну... Негайно!!!
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05.09.2024 18:52 Відповісти
Дууууже патужно......
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05.09.2024 18:35 Відповісти
- От Камишин й займется тепер лише вивозом зерна Азхмєтова - а то ДРОНИ-ВІЙНА-ГАРМАТИ-РАКЕТИ . НАХЕР БУЛО ЙОМУ ПОТРІБНО ,Залужний на мізки капав , а тепер під Єрмачиною заживуть
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05.09.2024 18:39 Відповісти
В Мінекономіки скромно мовчать, що ранній початок збору врожаю почався тому що на полях врожай дострокого згорів через нестерпну жару і повну відсутність опадів.
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05.09.2024 19:14 Відповісти
Зростання ВВП України прискорилося через роботу 5 мінєтжерів
Рада та міністри зовсім не потрібні
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05.09.2024 19:20 Відповісти
Стидаюсь спитати: а ота нестача в 500млрд для фінансування ЗСУ - то теж зростання ВВП і надходжень???
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05.09.2024 20:20 Відповісти
ВВП. 2,7 %. Свириденко. Про що вона ?

"Я вважаю , що десь більше половини нашої економіки - в тіні ..." - Данило Гетьмацев.
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05.09.2024 20:45 Відповісти

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