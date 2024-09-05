Як "Метінвест" Ахметова трансформувався для підтримки ЗСУ: від бронежилетів до мінних тралів

Компанія "Метінвест" від початку війни активно розширює виробництво оборонної продукції для Збройних Сил України в рамках ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова, стикаючись із численними викликами, але адаптується до зростаючих потреб військових.

Про це пише в своєму матеріалі NV.

Компанія "Метінвест" за час війни значно розширила лінійку оборонної продукції для Збройних Сил України. Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році компанія почала виробництво сталевих пластин для бронежилетів, яких найбільше бракувало на фронті.

Надалі "Метінвест" освоїв повний цикл виробництва бронежилетів найвищого класу захисту, передавши ЗСУ близько 150 тис. одиниць.

За перші місяці війни зі сталі "Метінвесту" виготовили понад 80 тис. протитанкових їжаків, 5 тис. польових пічок і 256 тис. скоб для будівництва захисних споруд.

Із розвитком бойових дій компанія почала виробництво бронезахисту для фронтових автомобілів та пристроїв для захисту від дронів-камікадзе.

У 2023 році "Метінвест" почав випускати протимінні трали для танків та підземні бункери з хвилястої сталі для швидкого розгортання оборонних позицій. Нині компанія виготовила вже 559 бункерів і 19 тралів для використання на фронті.

"Метінвест" також розпочав виробництво великих підземних споруд для потреб ЗСУ. У відповідь на запит про нові лінії оборони компанія виготовляє підземні бункери з хвилястої сталі, перші з яких з'явилися на фронті влітку 2022 року. На сьогодні військовим передано 559 таких бункерів.

Крім того, інженери компанії розробили нову конфігурацію укриттів для командних пунктів, що забезпечують безперервне керування військовими діями в безпечних умовах. Перший такий "центр прийняття рішень" уже встановлений на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Ці командні пункти складаються з кількох мобільних укриттів, які швидко розгортаються та забезпечують захист від артобстрілів. "Метінвест" планує виготовити близько 30 таких командних пунктів, а також працює над створенням спеціальних укриттів для операторів дронів і медичних стабілізаційних пунктів, що також є вкрай важливими для фронту.

"Основна мета цих пунктів – безперервне керування військом у безпечних умовах. Без координації починаються якісь незрозумілі дії на лінії фронту. Ці пункти зараз дуже потрібні, й ми продовжуємо їх виробництво", – розповів операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

Однією з ключових проблем у виробництві оборонної продукції є брак людських ресурсів. "Метінвест" стикається зі складнощами через міграцію, мобілізацію та брак спеціалізованих робітників, які могли б зосередитися на військових замовленнях.

Компанія також закликає до залучення приватних компаній у виробництво оборонної продукції, що сприяло б розвитку військово-промислового комплексу України.