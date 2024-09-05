Американський сервіс редагування документів Coda йде з Росії та Білорусі через санкції

Американська платформа для спільного редагування документів Coda припиняє роботу в Росії та Білорусі з 12 вересня. Рішення ухвалено "з метою дотримання посилених торгових санкцій та інших обмежень", запроваджених через розв'язану Росією війну проти України.

Про це йдеться в повідомленні сервісу, передає The Moscow Times.

Coda дозволяє створювати робочий простір із менеджером завдань, нотатками, базами даних, канбан-дошками та календарем. У сервісі, яким користуються понад 25 тис. команд, є інтеграція із програмами Figma, Jira та GitHub. Сервіс розглядали як альтернативу Notion, який нещодавно також заявив про вихід із Росії з 9 вересня у зв'язку з санкціями США.

Крім того, про плани відключити облікові записи користувачів з РФ та Білорусі через американські обмеження повідомила ще одна платформа для спільної роботи – Miro. Пізніше сервіс вирішив продовжити надання послуг власникам безкоштовних облікових записів із цих країн.

Раніше про плани припинити роботу в Росії через ці санкції повідомляли конструктор інтернет-магазинів Ecwid і розробник програмного забезпечення для маркетологів Hubspot. Своэю чергою Google з 9 вересня відключить у країні хмарний сервіс BigQuery – сховище, що масштабується, для роботи з Big Data. Платформа була запущена понад 10 років тому. Її використовують для аналізу та обробки великих масивів даних. Вимкнення не торкнеться хмарних сервісів Google Workspace та Google Cloud.

IT-санкції

У червні США розширили санкції проти Росії, заборонивши надання низки послуг у сфері інформаційних технологій. Із 12 вересня буде заборонено надавати російській стороні IT-консалтинг, проєктування та IT-підтримку для програмного забезпечення, що використовується в управлінні підприємствами, проєктуванні та виробництві.

Заборони стосуються як експорту та реекспорту послуг зі США, так і постачання цих послуг будь-якою пов'язаною зі США особою, незалежно від її розташування. Винятки передбачені лише для компаній, які перебувають під контролем громадян США.

Під нові санкції США потрапили близько 300 фізичних та юридичних осіб із Росії, Китаю, Білорусі, ПАР та інших країн, які допомагають оминати раніше введені проти Москви санкції.

На початку вересня російські компанії стикнулися з відключенням передплат на хмарні сервіси Microsoft.

Очікувалося, що блокування розпочнеться ще 20 березня цього року.