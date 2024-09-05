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Гендиректора "Укроборонпрому" Сметаніна призначили міністром із питань стратегічних галузей промисловості

сметанін

Верховна Рада призначила Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосувало 247 депутатів.

Герман Сметанін був призначений генеральним директором АТ "Українська оборонна промисловість" (раніше – "Укроборонпром") наприкінці червня 2023 року.

До цього він короткий час очолював Завод ім. Малишева, де в 2020-2021 роках був директором із виробництва. 

У 2021-2022 роках Сметанін працював директором Харківського бронетанкового заводу, а у 2016-2020 роках – головним інженером львівського бронетанкового заводу.

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