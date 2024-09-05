Українські молочники – на міжнародному форумі в Польщі. Найголовніші очікування

У середу, 4 вересня, у польському місті Білосток розпочався 21-й Міжнародний форум молочних кооперативів, що є найбільшим заходом молочної галузі Центральної та Східної Європи. На нього також запросили українську делегацію.

Про це повідомляє пресслужба Спілки молочних підприємств України.

У заході вже понад 20 років беруть участь представники урядів та галузевих організацій багатьох країн.

У складі української делегації – держсекретар Міністерства агрополітики та продовольства України Віктор Канцурак, керівники та власники компаній-учасників СМПУ – ІМКК, "Молочний альянс", "Волошкове поле", "Люстдорф", ofi та "Молокія".

Спілку молочних підприємств України представляють виконавчий директор Арсен Дідур та координаторка Євроінтеграційного комітету СМПУ Єлизавета Святківська.

На конференції тривають дискусії з представниками сільськогосподарських та переробних організацій, засідання круглих столів та виступи експертів щодо світової торгівлі молоком у сучасних умовах.

Також учасники говорять про трансформацію на світовому ринку молока у зв’язку із політичними змінами, глобальні виклики у молочному секторі, зміни на споживчих ринках тощо.

Крім того, організатори Форуму запланували проведення круглого столу "Україна – Польща – ЄС" за участю українських, польських та європейських асоціацій, чиновників та бізнесу.

За словами голови наглядової ради "Молочного альянсу" Сергія Вовченка, мета української делегації – довести до відома європейської спільноти, що Україна на шляху євроінтеграції не є загрозою для європейських фермерів і переробників молока.

"Для себе нам важливо почути, з якими проблемами стикається польська молочна галузь, щоб нам в розвитку уникати їх помилок", – додав він у коментарі "БізнесЦензору".

З огляду на це, Михайло Паньків, директор з експорту компанії "Молокія", вважає, що участь у польському форумі – можливість зазирнути в майбутнє української молочної галузі. Адже Польща, як наш найближчий сусід і член ЄС, вже пройшла шлях, який чекає на нас.

"Крім того, Польща найближчий сусід, який має значний вплив на наш молочний ринок. В 2020-2021 роках, полиці українських магазинів були заповнені імпортними молочними продуктами з Польщі – тоді сировина у них була дешевша ніж в Україні, і вони шукали ринки збуту для своєї продукції. Тому нам потрібно розуміти, як розвиваються події зараз в Польщі, щоб адаптувати свої дії", – додав він.

До того ж, зазначає Паньків, Форум – це чудова платформа для нетворкінгу. Знайомства з польськими колегами можуть призвести до нових партнерств і відкрити новий ринок збуту для продукції.

Координаторка Євроінтеграційного комітету СМПУ Єлизавета Святківська погоджується, що досвід молочної галузі Польщі зі вступу до ЄС та їх приклад є цінним для України.

"Є багато міфів і страхів щодо вступу України до ЄС, але разом з тим на рівні виробників і переробників молока є постійний діалог який покращує розуміння що разом ми можемо бути сильними гравцями на світовому ринку", – зазначила вона.

Як додав державний секретар Мінагрополітики Віктор Канцурак, участь української делегації у таких подіях, насамперед, є можливістю налагодити діалог між агровиробниками обох країн.

"Адже таким чином вдається налагодити комунікацію і на цифрах довести відкриття нових можливостей від загального ринку. Молочна сфера достатньо потужно представлена польськими товаровиробниками. Та українська молочна продукція довела свою конкурентоспроможність на ринках країн ЄС", – підкреслив чиновник.

Канцурак, наголосив, що як представник Мінагрополітики, може запевнити, що відносно імплементації норм європейського законодавства міністерство докладає значних зусиль для якомога швидкого ухвалення необхідних актів.

Зокрема, за його словами, частина норм регламентів та директив з безпечності продукції, простежуваності, вимог до маркування, пакування, перевезення готової продукції – вже набули чинності. Та є чіткий перелік актів і розуміння потреби щонайшвидшого їх впровадження та адаптації українського законодавства.

Зі свого боку виконавчий директор Спілки молочних підприємств Арсен Дідур впевнений: найкраще, що бізнес може зараз зробити для держави – не зупинятися.

"Якщо не рухатися вперед та не брати приклади з інших, не будувати відносини як майбутня країна Євросоюзу, то можна впасти в депресію. Найкраще, що ми можемо зробити для нашої держави, – це працювати, формуючи сучасне виробництво з огляду на досвід інших країн", – зазначив він.