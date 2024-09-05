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Новини
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Мінфін (2872) ОВДП (796) облігації (1444)

Українці стали більше купувати облігації: Мінфін у серпні залучив від ОВДП понад 29 мільярдів

облігації

Міністерство фінансів України в серпні цього року залучило від випуску державних облігацій 29,1 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Там нагадали, що ОВДП – це одне з найбільших джерел фінансування держбюджету, що поступається виключно фінансовій підтримці від Європейського Союзу. Залучені кошти спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, зокрема на видатки сектору безпеки й оборони.

Військові облігації склали 6 млрд грн із загального обсягу випущених ОВДП за серпень 2024 року.

Станом на 2 вересня в обігу перебуває ОВДП на понад 1,68 трлн грн. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (43,7%) та НБУ (40,3%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 10,3% та 4% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,6%, а територіальних громад – 0,04%.

Тенденція до збільшення попиту серед громадян зберігається. Якщо на початку серпня українці (фізособи) володіли державними облігаціями на 63,7 млрд грн, то на початку вересня ця сума збільшилась до 67,5 млрд грн.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні в серпні дорівнювала 16,15%.

Рівень рефінансування за січень-серпень 2024 року склав 146%, тоді як за перші вісім місяців 2023 року цей показник сягав 133% за всіма валютами.

Загалом за січень-серпень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило 318,4 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану — понад 1,1 трлн грн в еквіваленті.

Як повідомлялося, в "Дії" з'явилися ще чотири військові облігації, які отримали назви окупованих міст – Лазурне, Джарилгач, Гурзуф та Судак.

Наприкінці липня Мінфін вперше за останні місяці підвищив ставки за державними облігаціями у гривні.

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Топ коментарі
+3
"Частка .. фізичних осіб - .. 4%" (С)... угу.. українці купують...
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05.09.2024 17:23
+3
То не українці, то банки, разом з державою та НБУ. Скрита емісія. Банки у НБУ беруть кошти по обліковий ставці (13%) та відразу повертають державі купуючи ОВД під 16%. Ніби то і емісії не було, а 30 млрд зайвих граевень у серпні, нічим не забезпечених, як с куста.
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05.09.2024 17:32
+1
і хто такий розумний купувати папірці, а от долари та євро - саме те.
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05.09.2024 17:21
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і хто такий розумний купувати папірці, а от долари та євро - саме те.
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05.09.2024 17:21 Відповісти
папірці використовують щоб заробити, а долари та євро, щоб зберегати.
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05.09.2024 19:07 Відповісти
"Частка .. фізичних осіб - .. 4%" (С)... угу.. українці купують...
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05.09.2024 17:23 Відповісти
То не українці, то банки, разом з державою та НБУ. Скрита емісія. Банки у НБУ беруть кошти по обліковий ставці (13%) та відразу повертають державі купуючи ОВД під 16%. Ніби то і емісії не було, а 30 млрд зайвих граевень у серпні, нічим не забезпечених, як с куста.
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05.09.2024 17:32 Відповісти
Тільки банкам потім щє в НБУ повертати взяте по обліковій ставці 13%.
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05.09.2024 19:02 Відповісти
Так держава віддасть їм кошти від ОВГЗ під 16%, а вони повернуть НБУ під 13%.
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10.09.2024 20:15 Відповісти
І 16% не при купівлі ОВДП дають, а через рік. "Зайві гривні" в серпні 2025 хіба що зʼявляться.
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05.09.2024 19:05 Відповісти
І 13% також віддають не при отриманні рефінансування від НБУ, а через рі. Зайві гривні зʼявляться полюбе, тому, що взяв у НБУ під 13% і відразу віддав державі під 16%. І ніяких ризиків.
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10.09.2024 20:13 Відповісти
Завеликі комісійні витрати навіть якщо брати на 200'000. В номіналі 16.15, а після оплати "надпотужних і надкорисних" послуг банку та зберігача - залишається добре якщо 13.

А з такими приколами - вже і депозити, з ПДФО і ВЗ - простіші і легші в оформленні.
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05.09.2024 19:10 Відповісти
То не для громадян зроблено, цілі зовсім інші.
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10.09.2024 20:19 Відповісти
Носаті "українці)))))'"
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05.09.2024 19:19 Відповісти

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