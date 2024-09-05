Українці стали більше купувати облігації: Мінфін у серпні залучив від ОВДП понад 29 мільярдів

Міністерство фінансів України в серпні цього року залучило від випуску державних облігацій 29,1 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.

Там нагадали, що ОВДП – це одне з найбільших джерел фінансування держбюджету, що поступається виключно фінансовій підтримці від Європейського Союзу. Залучені кошти спрямовуються на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, зокрема на видатки сектору безпеки й оборони.

Військові облігації склали 6 млрд грн із загального обсягу випущених ОВДП за серпень 2024 року.

Станом на 2 вересня в обігу перебуває ОВДП на понад 1,68 трлн грн. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (43,7%) та НБУ (40,3%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 10,3% та 4% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,6%, а територіальних громад – 0,04%.

Тенденція до збільшення попиту серед громадян зберігається. Якщо на початку серпня українці (фізособи) володіли державними облігаціями на 63,7 млрд грн, то на початку вересня ця сума збільшилась до 67,5 млрд грн.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні в серпні дорівнювала 16,15%.

Рівень рефінансування за січень-серпень 2024 року склав 146%, тоді як за перші вісім місяців 2023 року цей показник сягав 133% за всіма валютами.

Загалом за січень-серпень 2024 року від розміщення ОВДП на аукціонах Міністерство фінансів України залучило 318,4 млрд грн в еквіваленті. Упродовж воєнного стану — понад 1,1 трлн грн в еквіваленті.

Як повідомлялося, в "Дії" з'явилися ще чотири військові облігації, які отримали назви окупованих міст – Лазурне, Джарилгач, Гурзуф та Судак.

Наприкінці липня Мінфін вперше за останні місяці підвищив ставки за державними облігаціями у гривні.