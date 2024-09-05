Рада призначила Стефанішину віцепрем’єркою з євроінтеграції – міністеркою юстиції
Верховна Рада підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції України.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Відповідне рішення було ухвалене 253 голосами "за".
4 вересня Верховна Рада звільнила Стефанішину для подальшого перепризначення на нову посаду.
Стефанішину призначили віцепрем'єркою з євроінтеграції в червні 2020 року. До цього з березня 2017 року по вересень 2019 року вона була керівником Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.
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