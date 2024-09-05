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Мін'юст (600) призначення (1127) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (28)

Рада призначила Стефанішину віцепрем’єркою з євроінтеграції – міністеркою юстиції

ольга,стефанішина

Верховна Рада підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції України.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Відповідне рішення було ухвалене 253 голосами "за".

4 вересня Верховна Рада звільнила Стефанішину для подальшого перепризначення на нову посаду.

Стефанішину призначили віцепрем'єркою з євроінтеграції в червні 2020 року. До цього з березня 2017 року по вересень 2019 року вона була керівником Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

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