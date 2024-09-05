Російські сировинні компанії не можуть погасити кредити через відмову Китаю проводити платежі

Російські сировинні компанії зіткнулися з касовими розривами й неможливістю погасити взяті в банках кредити через проблему платежів із Китаєм.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело у великому російському банку, передає The Moscow Times.

За словами банкіра, саме це спричинило різке падіння валютного ринку 4 вересня коли курс юаня підскочив на 4,7%, а під час торгів піднімався більш ніж на 7% – максимальну за два роки величину.

Експортери "брали кредити в російських банків у юанях під майбутню виручку, продавали ці юані на біржі, виконуючи наказ про обов'язковість таких продажів, а реальний виторг завис через поточні складні платіжні ланцюжки – і віддавати банкам нічого", описав ситуацію співрозмовник Reuters.

Щоб компенсувати втрати, за словами банкіра, банки намагалися залучити юані на грошовому ринку, внаслідок ставки "злетіли в космос". Вартість операцій репо "овернайт" у юанях піднімалася понад 200% річних – стільки кредитні організації були готові заплатити, щоби позичити китайську валюту на один день.

"Пішли на біржі купувати (юані) – там курс теж у космос", – сказав банкір.

Загалом на російському ринку зберігається дефіцит юанів. За даними Reuters, обсяги "виручки, що зависла" за експорт до Китаю досягли десятків мільярдів юанів, а спроби домовитися з Пекіном про "розморожування" банківських платежів поки успіху не принесли.

Близько половини російських компаній, які здійснюють розрахунки з іноземними контрагентами, констатували погіршення ситуації із зовнішніми платежами в другому кварталі, показало опитування Центробанку РФ. Частіше за інших складнощі відчували компанії хімічної промисловості та виробники машин та обладнання.

Крім імпортерів, яким банки блокують оплату замовлених у Китаї товарів, проблеми наздогнали й експортерів: зокрема кожен четвертий зіткнувся із заморозкою платежів, їх поверненням чи затримками під час зарахування.

Проблеми з платежами

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Наприкінці серпня стало відомо, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

До того стало відомо, що китайські експортери припинили поставляти продукцію до Росії без попередньої оплати.

Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.

Своєю чергою президент РФ Владімір Путін на тлі наростаючих проблем із банківськими платежами між Росією та Китаєм попросив організувати зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном на саміті БРІКС у Казані.