БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
445 відвідувачів онлайн
Новини
2 312 13
банки (6838) ВР (2794) Гетманцев (437)

Рада схвалила законопроєкт щодо продажу держбанків. Це вимога Світового банку

вр,рада

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №11474 про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Ухвалення відповідного законопроєкту є вимогою Світового банка.

За словами нардепа, документ:

  • розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;
  • дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);
  • підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;
  • включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;
  • оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
  • враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
  • приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
  • запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

Як повідомлялося, станом на початок року державні банки, включно з "Приватбанком" та "Сенс Банком", володіють 53,6% чистих активів банківського сектору та збергіають 64,5% коштів населення.

Нагадаємо, після банківської кризи 2014-2016 років, націоналізації "Приватбанку" та докапіталізації держбанків при одночасному виведенні з ринку багатьох приватних банків частка держбанків на ринку сильно зросла, проте в наступні роки почала знижуватися. Зокрема, у 2020-2021 роках вона скоротилася з 60,4% до 49,8%, у тому числі "Приватбанку" – з 27,9% до 24,7%.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Продам країну - недорого....
😡😡😡
показати весь коментар
05.09.2024 15:06
+2
Це шо, скоро будемо не тільки «всі президенти» але і мільйонерами на додачу, гривні будемо тачками возити до хлібної ятки?
показати весь коментар
05.09.2024 15:06
+2
А корупцію на вимогу Західних партнерів чомусь зупиняти ніхто не збирається..
Так,пане Гетьманцев..?!!😡
показати весь коментар
05.09.2024 15:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це шо, скоро будемо не тільки «всі президенти» але і мільйонерами на додачу, гривні будемо тачками возити до хлібної ятки?
показати весь коментар
05.09.2024 15:06 Відповісти
пшепрашам нові Ш А Г І !
показати весь коментар
05.09.2024 15:09 Відповісти
Це значить, що Приват повертається коломойші, або дЄрмак стане банкіром
показати весь коментар
05.09.2024 15:49 Відповісти
не, каломойші вже його не повернуть, хтось свій купить, але можуть знову продати каламойші, але вже дорожче
показати весь коментар
05.09.2024 16:44 Відповісти
а це до чого? продаж банків і інфляція?
показати весь коментар
05.09.2024 16:43 Відповісти
Продам країну - недорого....
😡😡😡
показати весь коментар
05.09.2024 15:06 Відповісти
Певен, що ці "вимоги" Світового банку, МВФ - суцільна брехня, хтось поклав око на Приват, хоча він здається один з найуспішніших.
показати весь коментар
05.09.2024 15:13 Відповісти
Не здивуюся що Коломойський сидячи за гратами знову стане власником Привата...через Ге...
показати весь коментар
05.09.2024 15:22 Відповісти
Розпродадуть Україну зелені балбеси, ну й наголосували ви на виборах!!...
показати весь коментар
05.09.2024 15:18 Відповісти
А корупцію на вимогу Західних партнерів чомусь зупиняти ніхто не збирається..
Так,пане Гетьманцев..?!!😡
показати весь коментар
05.09.2024 15:23 Відповісти
Пздць Ощадбанку та Приватбанку
показати весь коментар
05.09.2024 15:34 Відповісти
Тобто, Каламойський зможе викупити Приват?
показати весь коментар
05.09.2024 16:58 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 