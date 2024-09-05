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ВР (2794) МЗС (249) призначення (1127) Сибіга (6)

Рада призначила Сибігу новим міністром закордонних справ

сибіга

Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 258 нардепів.

Раніше Сибіга був першим заступником голови МЗС.

Як повідомлялося, 5 вересня парламент підтримав відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він подав заяву про відставку 4 вересня. Кулеба очолював МЗС з березня 2020 року.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду. За його словами, 4 вересня має бути "днем звільнень", а 5 вересня – "днем призначень".

4 вересня фракція "Слуга народу" погодила з президентом Володимиром Зеленським дев'ять кандидатур нових міністрів. Зокрема, на посаду голови МЗС пропонували кандидатуру першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

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