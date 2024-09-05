На Південноукраїнській АЕС стався збій в роботі насосу, що прокачує воду через реактор

На одному з енергоблоків Південноукраїнської атомної електростанції зафіксували підвищену вібрацію головного циркуляційного насоса, атомники готуються усувати подію.

Про це під час брифінгу заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков, передає Укрінформ.

"На Південноукраїнській АЕС відбулася експлуатаційна подія. Ідентифіковано підвищену вібрацію насосного агрегата, який забезпечує прокачку води через реактор", – зазначив він.

За його словами, цей насос – один із чотирьох – зараз зупинений, у зв'язку із чим потужність енергоблока ПАЕС знижено на третину.

"Експлуатуюча організація – НАЕК "Енергоатом" – планує комплекс заходів із відновлення експлуатаційного стану цього агрегату", – додав Коріков.

Після проведення робіт енергоблок зможе вийти на повну потужність. Голова Держатомрегулювання також зауважив, що така експлуатаційна подія за міжнародною шкалою має нульовий рівень.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ повідомляли, що внаслідок поломок на українських АЕС наразі не працюють на повну потужність два атомні блоки. Через це дефіцит генерації в енергосистемі збільшився на 625 МВт.

Зокрема, зазначалося, що один блок не працює на Хмельницькій АЕС. Утім, йЙого поломка сталась ще навесні 2023 року. Водночас 3 вересня з ладу вийшов один із трьох блоків на Південноукраїнській АЕС, що створило додатковий дефіцит в енергосистемі.

Водночас у НАЕК "Енергоатом" заявили, що на Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій. Утім, додали, що в роботі одного з енергоблоків було виявлено зауваження, після чого він був розвантажений.