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АЕС (795) Південноукраїнська АЕС (87) електроенергія (4076)

На Південноукраїнській АЕС стався збій в роботі насосу, що прокачує воду через реактор

аес,південноукраїнська

На одному з енергоблоків Південноукраїнської атомної електростанції зафіксували підвищену вібрацію головного циркуляційного насоса, атомники готуються усувати подію.

Про це під час брифінгу заявив голова Держатомрегулювання Олег Коріков, передає Укрінформ.

"На Південноукраїнській АЕС відбулася експлуатаційна подія. Ідентифіковано підвищену вібрацію насосного агрегата, який забезпечує прокачку води через реактор", – зазначив він.

За його словами, цей насос – один із чотирьох – зараз зупинений, у зв'язку із чим потужність енергоблока ПАЕС знижено на третину.

"Експлуатуюча організація – НАЕК "Енергоатом" – планує комплекс заходів із відновлення експлуатаційного стану цього агрегату", – додав Коріков.

Після проведення робіт енергоблок зможе вийти на повну потужність. Голова Держатомрегулювання також зауважив, що така експлуатаційна подія за міжнародною шкалою має нульовий рівень.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ повідомляли, що внаслідок поломок на українських АЕС наразі не працюють на повну потужність два атомні блоки. Через це дефіцит генерації в енергосистемі збільшився на 625 МВт.

Зокрема, зазначалося, що один блок не працює на Хмельницькій АЕС. Утім, йЙого поломка сталась ще навесні 2023 року. Водночас 3 вересня з ладу вийшов один із трьох блоків на Південноукраїнській АЕС, що створило додатковий дефіцит в енергосистемі.

Водночас у НАЕК "Енергоатом" заявили, що на Південноукраїнській АЕС не відбулося жодних аварій. Утім, додали, що в роботі одного з енергоблоків було виявлено зауваження, після чого він був розвантажений.

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Кхм... "усувати подію" можна тільки з інформаційного простору.
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05.09.2024 16:39 Відповісти
Хм.. а чому ця новина в розділі "бізнес"? Ця новина новина повинна бути в розділі "ох ти ж мля, ні дай Б-г!".
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05.09.2024 18:00 Відповісти
в работе насоса , ОСОБЕННО ГЛАВНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО, не может быть СБОЕВ, вин або працюе, АБО НЕ ПРАЦЮЕ. в ПРОКЛЯТОЕ САВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ПРО ПОДОБНЫЕ СБОИ В ЛАПКАХ, ЗВОНИЛИ В ЦК КПСС. и разбирались В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОДОБНЫХ СБОЕВ.
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05.09.2024 19:26 Відповісти
На енероблоках, і ТЕС і АЕС, перманентно виникають аварійні ситуації. Оскільки аварійні розвантаження або відключення це невід'ємна частинна функціонування обладнання, раніше про це не повідомляли. Зараз суспільство дивиться на енергетику через лупу, тому виникають доповіді про віртуальні енергетичні перемоги.
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06.09.2024 07:12 Відповісти
Технічна призупинка функціонування енергоблоку №3 Південно-Української АЕС в результаті збою роботи насосів у системі продування-підживлення відбулося в результаті перевантаження електромережі живлення зовнішнього контуру і автоматичним відключення і скиданням потужності енергогенерації АЕС. В результаті огляду технічна комісія виявила несанкціоноване підключення до електромережі з виведенням до технічного приміщення поза межами станції. В приміщенні виявлено 34 блоки апаратної системи майнінгу криптовалют. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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06.09.2024 07:29 Відповісти

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