У "Дії" з’явилися ще чотири військові облігації, які отримали назви окупованих міст – Лазурне, Джарилгач, Гурзуф та Судак.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Військові облігації – це цінні папери від держави, які можна купувати та після закінчення терміну їх дії отримати кошти назад з відсотками. Гроші з військових облігацій ідуть на зброю, боєприпаси, техніку, їжу та медикаменти для військових. А також на зарплати медикам і військовим.

Наразі у "Дії" з’явилися такі облігації:

Лазурне – ставка від 15,10%, дата виплати – 10.09.2025;

– ставка від 15,10%, дата виплати – 10.09.2025; Джарилгач – ставка від 15,75%, дата виплати –10.06.2026;

– ставка від 15,75%, дата виплати –10.06.2026; Гурзуф – ставка від 14,90%, дата виплати – 04.06.2025;

– ставка від 14,90%, дата виплати – 04.06.2025; Судак – ставка від 14,85%, дата виплати – 30.04.2025.

Зазначимо, що придбатии облігації можна за кілька кліків у застосунку "Дія". Для цього потрібно зайти у застосунок, на головному екрані натиснути на "Військові облігації", вибрати облігацію, партнера та кількість, підписати та оплатити. Облігація протягом 3 днів з’явиться в застосунку.

Після закінчення терміну облігації кошти з відсотками повертаються на картку "єПідтримка".

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком України.

У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету залучили понад 165 млрд грн.