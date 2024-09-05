Пошкоджена внаслідок пожежі градирня ЗАЕС має бути знесена, – МАГАТЕ

Постраждала внаслідок пожежі градирня на окупованій Запорізькій АЕС не придатна для використання, тому у майбутньому її, ймовірно, знесуть.

Про це під час візиту на АЕС заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, передає Укрінформ.

"До сьогодні ми не могли дістатися до цієї точки високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання у майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть", – наголосив він.

Зазначається, що очільник МАГАТЕ відвідав сховище ядерного палива Запорізької АЕС, провів інспекцію насосної станції і оглянув ядерні паливні стрижні.

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Як повідомлялося, ввечері 11 серпня, на території окупованої Запорізької АЕС сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. Через це сталося загоряння градирні №1 та пошкодження іншого обладнання. Ймовірною причиною пожежі в "Енергоатомі" назвали "недбалість окупантів або свідомий підпал градирні".

Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомляв, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС підпалили велику кількість автомобільних шин.