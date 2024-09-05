Рада підтримала відставку голови Фонду держмайна Коваля

Верховна Рада з другої спроби проголосувала за звільнення голови Фонду державного майна Віталія Коваля.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосував 261 нардеп.

Коваль очолював Фонд держмайна з 21 листопада 2023 року.

Як повідомлялося, вчора парламент провалив звільнення Коваля. За його відставку віддали голоси 225 нардепів із 226 необхідних.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду. За його словами, 4 вересня має бути "днем звільнень", а 5 вересня – "днем призначень".

Увечері 4 вересня фракція "Слуга народу" погодила з президентом Володимиром Зеленським дев'ять кандидатур нових міністрів. Зокрема, Віталій Коваль має очолити Міністерство аграрної політики та продовольства.