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МВФ (1730) податки (2319) ПДВ (408) Гетманцев (437)

МВФ пропонує переглянути ставку ПДВ, – Гетманцев

данило,гетманцев

Міжнародний валютний фонд вважає очевидною недостатність ресурсів у законопроєкті про підвищення податків та пропонує переглянути ПДВ.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram, за результатами зустрічі місії МВФ за участі Мінфіну та Нацбанку.

"По суті для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому ВР проєкті. Серед додаткових джерел пропонують ПДВ", – зазначив він.

Також, за словами нардепа, під час зустрічі сторони обговорили додатковий податок на банки, але дискусія ще триває.

Нагадаємо, 4 вересня місія МВФ розпочала консультації з українським урядом щодо перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). За їх результатами, Україна може залучити ще $1,1 млрд.

Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада не змогла проголосувати за оновлений законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

Раніше голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що за результатами внесених змін до урядового законопроєкту №11416-д про підвищення податків на рівні робочої групи, додаткові надходження до державного бюджету після його прийняття становитимуть лише 30,1 млрд грн, хоча початково передбачалися у сумі 125 млрд грн.

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Топ коментарі
+25
МВФ нічого не пропопнує, це брехня...хай "реформатор" покажи документ від МВФ?)
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05.09.2024 12:54
+14
https://blogs.pravda.com.ua/authors/zablodsky/6453a3a4f0560/ В Європі середня ставка ПДВ складає 11,6% . Найвища у Німеччині, номінальна - 19%. У США коливається від 3 до 7% в залежності від штату та товару. В Україні - 20%. Тож бреше скотиняка Гетманцев переводячи стрілки на МВФ. Ця гидота взагалі не спроможна ні на що окрім як обдирати людей та бізнес, нічого іншого в економіці він не знає, і стимулювати економіку аби збільшити надходження до бюджету не вміє, що демонстрував ще задовго до повномасштабного нападу рашистів на Україну!!!
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05.09.2024 14:41
+10
мвф пропонує, працювати українцям за варену ковбасу і соціальний хліб, а весь прибуток, направляти на утримання чиновників.
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05.09.2024 13:36
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МВФ нічого не пропопнує, це брехня...хай "реформатор" покажи документ від МВФ?)
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05.09.2024 12:54 Відповісти
мвф пропонує, працювати українцям за варену ковбасу і соціальний хліб, а весь прибуток, направляти на утримання чиновників.
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05.09.2024 13:36 Відповісти
Це тобі Гетманцев сказав і ти цьому брехлу довіряєш?!
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05.09.2024 14:42 Відповісти
про це відомо, кожному українцю. ще, з часів кучми.
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05.09.2024 14:54 Відповісти
Гетманцев не просто брехло, а крадій та злодій. Це може підтвердити його пахан Сівкович
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06.09.2024 08:18 Відповісти
никто ничего не пропонуе, брехло ФСБшное.....
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05.09.2024 14:29 Відповісти
Соромлюсь запитати... Щодо запровадження Обовязкового державного медичного страхування МВФ нічого не пропонує?
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05.09.2024 14:37 Відповісти
https://blogs.pravda.com.ua/authors/zablodsky/6453a3a4f0560/ В Європі середня ставка ПДВ складає 11,6% . Найвища у Німеччині, номінальна - 19%. У США коливається від 3 до 7% в залежності від штату та товару. В Україні - 20%. Тож бреше скотиняка Гетманцев переводячи стрілки на МВФ. Ця гидота взагалі не спроможна ні на що окрім як обдирати людей та бізнес, нічого іншого в економіці він не знає, і стимулювати економіку аби збільшити надходження до бюджету не вміє, що демонстрував ще задовго до повномасштабного нападу рашистів на Україну!!!
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05.09.2024 14:41 Відповісти
У штатах це податок з продажів! І на будь-які послуги, наприклад транспорт, юридичні послуги, цей податок взагалі не застосовується!
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05.09.2024 15:05 Відповісти
Так у ЄС з 2022 року взагалі збирались обнулити ПДВ на харчі.
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05.09.2024 15:03 Відповісти
Байден пытается зажилить 6 миллиардов помощи Украине по программе PDA.
Её нужно выделить до конца финансового года в Штатах.
До 30го сентября.
ЛендЛиз, кстати , уже закрыли.
По нему было выделено Украине --НИЧЕГО...
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05.09.2024 15:39 Відповісти
То він українські кошти "зажилив"? Він нам нічого не винен. І США нам нічого не винні. Навпаки, вони нас попереджали за півроку до нападу. А вже під час війни, рік тому, після мегарозпіареного контрнаступу імені зеленського, максимально рекомендували укріплятись та закопуватись в оборону. Ми хоч раз послухали? Ні, ми плювати хотіли на них та їх рекомендації.
Вони вже надали нам стільки допомоги, як ні одна країна у світі, а ми далі плюємо у їх сторону і чомусь більше турбуємось відносинами з африканцями та індійцями.
То може в цьому причина? Що ми далі бикуємо, хоча існуємо виключно завдяки допомозі США та їх союзників.
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05.09.2024 22:02 Відповісти
США кожного року отримують економію 30+млрд, після "вимоги" віддати ядерну зброю

щоб слухати рекомендації, адміністрація повинна виконати закон, та розробити план перемоги України, як вимагають республіканці
тоді всім буде зрозуміло: ціль, кошти, терміни і т.п.

а поки не виконання законів куча обмежень і т.п.

в чому проблема віддати 6.1млрд, котрі згорають в кінці місяця?

як брати гроші, то проблем не існує
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

зараз можна простим підписом повідомити Конгрес, що PDA буде надано на 6.1млрд, не обов'язково надавати відразу весь, треба просто повідомити до кінця місяця

чи є страх, що переможе Трамп, і на ці кошти за один раз поставить зброю - що може дати еффект?

Камалі гроші не потрібні - допомагати не збирається
Та можна буде знову повторити, що Конгрес поганий не дає грошей, а "я так хотіла допомагати"
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06.09.2024 03:08 Відповісти
Гетьманцев щоб ти здох падлюка...
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05.09.2024 15:40 Відповісти
А мінімальні пенсії підвищити МВФ не пропонує? А як щодо пропозицій Заходу про корупції в Україні?!?
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05.09.2024 15:40 Відповісти
це бидло з опи бариги-єрмака пропонує а не хтось там ще
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05.09.2024 15:58 Відповісти
бреше ж скотина, це вдячний учень азірова
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05.09.2024 16:01 Відповісти
Он не врать уже не может. Даже доктор не поможет.
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05.09.2024 17:13 Відповісти
****** зелена курва, а ******* на митниці й енергетиці теж мвф пропонує?!
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05.09.2024 17:22 Відповісти
цього довбаного міністра ніхто звільнити не хоче?
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05.09.2024 17:27 Відповісти
Почитайте вимоги МВФ. Є в Інеті. Там і газ і електрика
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05.09.2024 17:34 Відповісти
А я б не вірив Гетманцеву, а подивився вимоги МВФ.

Бо цей підар вже не перший раз хотєлкі ЗЄрмаків видає за чиїсь вимоги.
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05.09.2024 18:17 Відповісти
гетьманцеф, ти шо дебіл ? галабародбка тебе ж тупня учив як із МВФ потрібно говорити. Що ж ти покруч приЗЕдента підставляєш !
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05.09.2024 20:33 Відповісти
МВФ пропонує, іншими словами, щоб всі не наїлися лайна задарма. Пропонує , то робіть, а не теревені розводите. Ваші пояснення нікому не цікаві, і навіть не думайте, що якось догодите своїм виборцям- марксистам і леніністам.
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05.09.2024 22:05 Відповісти
МВФ пропонує (майже вимагає) роботу незалежних судів та прокуратури

але для піпла - інша версія від "скубача гусаків"
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05.09.2024 22:12 Відповісти
А давайте гусей не просто общипаєм догола , а заріжемо і з'їмо! Хтось вспів збігти , але ми кордони посилимо , дронами з тепловізорами забезпечимо , не втечуть ,падли , підуть хто в суп , а когось і зажаримо. Тих хто був сміливіший вже на війні повбивали , а хто залишився , для влади не є небезпечний . Десь так розраховує влада .
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05.09.2024 22:37 Відповісти
Якщо мвф хоче збільшення ПДВ ТО ЛИШАЄТТСЯ ОДИН ВАРІАНТЯ- Коригуйте суки видатки зменшуйте видатки а ге пдв піднімати...живуть уроди на щироку ногу,роблять що хочуть ...виплати мають іти тільки мобілізованим ...а всім остальнтм мінімалку плюс пайок імусарам і компаніяв тому числі і сирському з генералами також мінімалку...
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06.09.2024 08:05 Відповісти
А податок на розкіш МВФ ні, не пропонує? Що ж так, себе Гетьмацев не хоче обкладати податками?
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06.09.2024 14:19 Відповісти

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