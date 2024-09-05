МВФ пропонує переглянути ставку ПДВ, – Гетманцев
Міжнародний валютний фонд вважає очевидною недостатність ресурсів у законопроєкті про підвищення податків та пропонує переглянути ПДВ.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram, за результатами зустрічі місії МВФ за участі Мінфіну та Нацбанку.
"По суті для МВФ є очевидною недостатність ресурсів навіть в проваленому ВР проєкті. Серед додаткових джерел пропонують ПДВ", – зазначив він.
Також, за словами нардепа, під час зустрічі сторони обговорили додатковий податок на банки, але дискусія ще триває.
Нагадаємо, 4 вересня місія МВФ розпочала консультації з українським урядом щодо перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). За їх результатами, Україна може залучити ще $1,1 млрд.
Як повідомлялося, 3 вересня Верховна Рада не змогла проголосувати за оновлений законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.
Раніше голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що за результатами внесених змін до урядового законопроєкту №11416-д про підвищення податків на рівні робочої групи, додаткові надходження до державного бюджету після його прийняття становитимуть лише 30,1 млрд грн, хоча початково передбачалися у сумі 125 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Её нужно выделить до конца финансового года в Штатах.
До 30го сентября.
ЛендЛиз, кстати , уже закрыли.
По нему было выделено Украине --НИЧЕГО...
Вони вже надали нам стільки допомоги, як ні одна країна у світі, а ми далі плюємо у їх сторону і чомусь більше турбуємось відносинами з африканцями та індійцями.
То може в цьому причина? Що ми далі бикуємо, хоча існуємо виключно завдяки допомозі США та їх союзників.
щоб слухати рекомендації, адміністрація повинна виконати закон, та розробити план перемоги України, як вимагають республіканці
тоді всім буде зрозуміло: ціль, кошти, терміни і т.п.
а поки не виконання законів куча обмежень і т.п.
в чому проблема віддати 6.1млрд, котрі згорають в кінці місяця?
як брати гроші, то проблем не існує
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
зараз можна простим підписом повідомити Конгрес, що PDA буде надано на 6.1млрд, не обов'язково надавати відразу весь, треба просто повідомити до кінця місяця
чи є страх, що переможе Трамп, і на ці кошти за один раз поставить зброю - що може дати еффект?
Камалі гроші не потрібні - допомагати не збирається
Та можна буде знову повторити, що Конгрес поганий не дає грошей, а "я так хотіла допомагати"
Бо цей підар вже не перший раз хотєлкі ЗЄрмаків видає за чиїсь вимоги.
але для піпла - інша версія від "скубача гусаків"