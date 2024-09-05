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Рада звільнила міністра закордонних справ Кулебу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Верховна Рада проголосувала за звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 240 нардепів.

Кулеба подав заяву про відставку 4 вересня. Він очолював МЗС з березня 2020 року. 

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду. За його словами, 4 вересня має бути "днем звільнень", а 5 вересня – "днем призначень".

4 вересня фракція "Слуга народу" погодила з президентом Володимиром Зеленським дев'ять кандидатур нових міністрів. Зокрема, на посаду голови МЗС пропонують кандидатуру першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

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Буде знати як ходити на аудієнцію до Байдена в кросівках і бабусіному светрі і як просити у Блінкена повернути Макдональдс в Україну, бо Кулеба звик там опохмелятися. Нічого не помогло бідолашному, ні приклад батька дипломата, ні навчання в КІМО, ні все життя в Міністерстві закордонних справ, мажор він і є мажор, розпецьканий нарцис, не встиг стать міністром, кинув сім'ю, завів коханку і почав жити на дуже широку ногу, то хто йому винен...
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05.09.2024 15:37 Відповісти

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