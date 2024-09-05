Рада звільнила міністра закордонних справ Кулебу

Верховна Рада проголосувала за звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 240 нардепів.

Кулеба подав заяву про відставку 4 вересня. Він очолював МЗС з березня 2020 року.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував перезавантаження половини уряду. За його словами, 4 вересня має бути "днем звільнень", а 5 вересня – "днем призначень".

4 вересня фракція "Слуга народу" погодила з президентом Володимиром Зеленським дев'ять кандидатур нових міністрів. Зокрема, на посаду голови МЗС пропонують кандидатуру першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.