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банки (6838) росія (13627) Туреччина (1091)

Турецькі банки почали закривати рахунки компаніям, які працюють з Росією

туреччина

Турецькі банки почали активно виявляти компанії, які займаються постачанням товарів до Росії, та закривати їхні рахунки.

Про це заявив посол РФ у Туреччині Олексій Єрхов, передає The Moscow Times.

"Наразі проблеми у взаєморозрахунках між двома країнами зберігаються. У турецьких банках почастішали випадки "вичавлювання" компаній, які займаються транзитом товарів до Росії. Такі клієнти активно виявляються, і їм блокуються перекази, або зовсім закриваються рахунки", – зазначив він російським ЗМІ.

За його словами, дипломати та торгпредство намагаються допомогти російським компаніям, які зіткнулися із закриттям рахунків, і роблять це "в індивідуальному порядку".

Співрозмовники у банківській сфері Туреччини повідомили, що всі угоди та перекази з Росії знаходяться під максимальним контролем фінансових установ, але універсальних заборон для платежів, пов'язаних із Росією, немає.

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Турецькі банки стали зупиняти платежі з Росії з кінця минулого року. Це сталося після виходу указу президента США Джо Байдена, який дозволив американському Мінфіну запроваджувати вторинні санкції проти іноземних банків за підтримку російського ВПК та операції з підсанкційними компаніями.

На початку цього року турецькі банки почали закривати рахунки російським компаніям, а також згортати операції у лірах із Росією.

Як повідомлялося, у першому півріччі 2024 року експорт товарів з Туреччини до Росії впав до $4,16 млрд – це на 28,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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"союзнички" фашистської расєї починають на неї тиснути, показуючи, що фашистська расєя вже zayбала і їх.
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05.09.2024 12:37 Відповісти
Це лише бізнес.
"недоЕкономіка" параші це лише 3% світової єкономіки.
Мастодонти Американці та Китайці стерли б парашу за тижні - було б бажання.
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05.09.2024 13:04 Відповісти
Гарно, китайці роблять те саме, юань різко піднявся в Москві, якщо ще пару місяців так протримають Путіна олігархи самі здадуть.
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05.09.2024 12:52 Відповісти
Курс рубля до Юаня в москві - це фікція.
Реальний курс рубля до Юаня - дає лише Китай - і він десь на 10% вищиий чим московський курс.
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05.09.2024 13:07 Відповісти

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