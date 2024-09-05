Можливість перемоги Гарріс на виборах у США гальмує кредит для України на $50 мільярдів, – ЗМІ
Стрімка популярність кандидатки в президенти США Камали Гарріс погіршила перспективи швидкого узгодження умов надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд.
Про це пише Politico із посиланням на низку посадовців, передає Європейська правда.
До того, як президент Джо Байден вийшов з перегонів за Білий дім, перспектива президентства Дональда Трампа підштовхнула дипломатів по обидва боки Атлантики відкласти розбіжності, щоб завершити процес надання кредиту до кінця року.
Водночаас перспектива перемоги Гарріс зняла частину нагальності з цього питання. Хоча посадовці побоювалися, що Трамп розірве кредитну угоду і скоротить допомогу Україні, вони вважають, що кандидат від Демократичної партії навряд чи зробить щось подібне, і що вона насправді має шанси на перемогу в президентських перегонах.
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Як наслідок, розкол між ЄС і США щодо тонкощів надання кредиту, який буде погашатися за рахунок прибутку від інвестування заморожених російських активів, стає все більш очевидним, повідомили два посадовці ЄС, які знають про перебіг переговорів.
"Вся ідея полягала в тому, щоб захистити [допомогу Україні] від Трампа, але зараз ситуація з Гарріс інша", – сказав один з посадовців, який, як і інші, побажав залишитися анонімним.
Кредит для України був узгоджений на рівні групи урядів G7 в червні, але ЄС і США продовжують розходитися в думках щодо деталей.
Оскільки переважна більшість активів, заморожених після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, знаходиться в Європі, Вашингтон вимагає від ЄС гарантувати, що вони залишатимуться замороженими доти, доки Москва не виплатить Україні повоєнні репарації. Таким чином, США не опиняться на гачку виплати кредиту, якщо активи будуть розморожені.
Але цю вимогу ЄС важко виконати, оскільки вона вимагає одностайності, а кілька європейських країн виступають проти.
Переговори між офіційними особами ЄС та США, що відбулися в понеділок, завершилися без досягнення домовленостей, оскільки американська делегація наполягала на безстроковому заморожуванні російських активів.
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За словами трьох дипломатів ЄС, запланована на середу дискусія між 27 послами ЄС щодо внесення змін до санкційних правил була скасована в останню хвилину через неготовність Єврокомісії, повідомили три європейські дипломати.
Правила, що регулюють чинні санкції ЄС, які мають поновлюватися кожні шість місяців, дозволяють одній країні розморожувати активи, що, на думку Вашингтона, ставить під загрозу надання кредиту. Це має значення, оскільки США зобов'язані залучати Конгрес до будь-якої операції, яка ставить під загрозу гроші платників податків, що може затягнути процес за межі кінцевого терміну, встановленого на кінець року.
Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Водночас Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".
Будь ласка, зачекайте...
А народ Донбасса- это Украинцы !!!
И все - со своими языками, законами, привычками и припадками.
На даунбасе ЛЮДЕЙ нет !
После "путен введи" - людей там НЕ ОСТАЛОСЬ.
самое поганое - эти нелюди расползлись по "материковой Украине и продолжают ГАДИТЬ.
********...
Ждуны работают свою работу. Полтавский налёт - тому примером, долбень.
Через несколько минут в Сети уже появились фото результатов налёта - это твой "норот даунбаса" сработал. Сначала навёл, потом отчитался.
Что тебе хочется поражения Трампа и победы камадлыхерис?
Буль ты проклят, погань !
Камадла - СОЦИАЛИСТКА, а я до рвоты сыт социализмом.
Ты, сцыкун, не жил при комуняках и совка не застал.
А мне - ХВАТИТ.
Мне не нравится Трамп, как личность, но мне нравится ЕГО ПРАВЛЕНИЕ - я ЖИЛ ЗДЕСЬ в его каденцию !
Ты конченный кретин, если считаешь, что правление социалистки сохранит Штаты.
Она пообещала ввести госрегулирование цен - т.е. наиболее паскудную черту совковщины.
Это обрушит экономику США менее, чем за год. А значит - и сами США.
Считаешь, Украина выстоит без США?
Ну-ну...тогда ты еще дурнее, чем кажешься.
Дем-соровская проПОГАНЬда капитально промыла вам черепА, очистила от мозгов.
А , будучи управляемы только спинным мозгом, вы можете только SRать.
Чем и занимается вся ваша безумная свора шавкотни.
Главная разница между трампоном и Харрис заключается в том, что трампон извращенец, преступник по нескольким уголовным статьям и ху#ловский (как минимум пассивный) агент. И он главный враг демократии в современном мире, даже не Ху#ло. А это означает, что и ты сам имеешь те же признаки- все или их часть. А насчёт совка ты меня не учи, мне отвращение к нему привили 2 поколения моих предков, бОльшая часть из семей которых (не прямых, к счастью) была уничтожена в ГУЛАГе.
Трамп чітко сказав: прийму поразку, якщо вибору будуть чесними.
Перекладається це так - на сша буде громадянська війна.
Носії ядерної зброї ми вже зробили.
Залишилося відновити наш ядерний потенціал.
Наші союзники, це ті держави, котрі нас чесно підтримують - це держави Балтії, Чехія, Канада та, як не дивно, - Угорщина. Угорщині подобаються сильні та сміливі.
Як тільки відновимо свою ЯЗ, зразу ультиматум фашистської расєї - зникнути з нашої території на протязі 48 годин. Якщо російсько-фашистськи окупанти цього не захочуть цього робити - ми наносимо ядерний удар по всім російсько-фашистським окупантам на териротії України.
Тоді війна закінчиться тим, що сша нададуть команду своєму "цепному псу" рашкє, забиратися з України.
ЛЮБОЙ специалист в секунду отличит землетрясение от подземного ядерного взрыва, а также - простого свехмощного "химического взрыва.
Не надо безграмотным лезть в подобные темы.
Не кизиди.
Только по уровню радона.
Подземный ядерный взрыв в закрытой наглухо КНДР опознали по уровню радона ???
Ядерный взрыв - то шило, которое в *опе не утаишь : военные сейсмологи определяют и место взрыва,и тип заряда, и мощность (с определенными допусками, есессно).
Все испытания на Семипалатинском полигоне мониторились и американы всегда знали о прогрессе совка в разработках различных типов ЯО.
Об ЯО в Украине могут мечтать только любители сказок.
В Украине НИКОГДА не производилось ЯО - только на территории РСФСР.
Единственное предприятие по обогащению урана - Приднепровский химзавод в Днепродзержинске - развален и разграблен, восстановить оборудование невозможно, любая попытка обогатить уран до оружейного уровня будет немедленно обнаружена и пресечена международным сообществом, силой или санкциями.
Технологий производства именно оружия у Украины НЕТ.
Богатый Иран десятилетиями парится над созданием Бомбы, хотя сырья уже достаточно для сборки нескольких Бомб.
У Украины такой возможности нет : не тот уровень экономики+война.
Остаётся : купить (где, у кого и за что?), украсть (у кого?), выклянчить (то вообще утопия : США обычных снарядов не дают, а тут...)
Короче , мечтайте дальше.