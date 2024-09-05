Поїзди у київському метро їдуть з великим інтервалом. На відновлення графіків необхідно до 1,5 години
Після відбою повітряної тривоги зранку 5 вересня столичний метрополітен відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі.
Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають:
- "червона" лінія – 9-10 хвилин
- "синя" лінія – 10 хвилин;
- "зелена" лінія – 10 хвилин.
Загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.
Як повідомлялося, повітряна тривога у Києві тривала дев’ять годин. Ворожі безпілотники заходили переважно поодинці, а не групами. Утім, жоден із них своє цілі не досягнув, наголосили у КМВА. Усі безпілотники були знешкоджені.
За даними оперативного зведення, у Києві без потерпілих та руйнувань.
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