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КМДА (846) Метрополітен (601)

Поїзди у київському метро їдуть з великим інтервалом. На відновлення графіків необхідно до 1,5 години

метро

Після відбою повітряної тривоги зранку 5 вересня столичний метрополітен відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі.

Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають:

  • "червона" лінія – 9-10 хвилин
  • "синя" лінія – 10 хвилин;
  • "зелена" лінія – 10 хвилин.

Загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.

Як повідомлялося, повітряна тривога у Києві тривала дев’ять годин. Ворожі безпілотники заходили переважно поодинці, а не групами. Утім, жоден із них своє цілі не досягнув, наголосили у КМВА. Усі безпілотники були знешкоджені.

За даними оперативного зведення, у Києві без потерпілих та руйнувань.

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