Поїзди у київському метро їдуть з великим інтервалом. На відновлення графіків необхідно до 1,5 години

Після відбою повітряної тривоги зранку 5 вересня столичний метрополітен відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі.

Через тривалу повітряну тривогу на лініях метрополітену інтервали між поїздами орієнтовно складають:

"червона" лінія – 9-10 хвилин

"синя" лінія – 10 хвилин;

"зелена" лінія – 10 хвилин.

Загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно 1-1,5 години.

Як повідомлялося, повітряна тривога у Києві тривала дев’ять годин. Ворожі безпілотники заходили переважно поодинці, а не групами. Утім, жоден із них своє цілі не досягнув, наголосили у КМВА. Усі безпілотники були знешкоджені.

За даними оперативного зведення, у Києві без потерпілих та руйнувань.