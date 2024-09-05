В Україні зростає попит на вантажівки
Упродовж серпня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізованих) було реалізовано 1083 авто. Це на 13% більше, ніж у попередньому місяці.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з торішнім серпнем, реєстрації нових комерційних авто зросли також на 13%.
До п’ятірки лідерів серед марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:
- Renault – 282 одиниць;
- MAN – 102;
- Ford – 96;
- Citroen – 72;
- Scania – 58.
Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили майже 8,3 тис. нових машин, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомлялося, у серпні в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.
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