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В Україні запустили пілотний проєкт із підготовки водійок автобусів

водійка

В Україні відкрили реєстрацію на проєкт "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень". Це безоплатна програма для розвитку професійних навичок майбутніх водійок автобусів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Головна мета проєкту – створення нових робочих місць для жінок у сфері громадського транспорту та розвиток їхніх професійних компетенцій і навичок для кращої адаптації до потреб ринку праці у сфері пасажирських перевезень.

Програма враховує вимоги транспортної реформи в Україні та європейські стандарти підготовки кадрів у сфері пасажирських перевезень.

"Кадрова криза сьогодні торкається фактично всіх галузей, у перевезеннях як вантажних, так і пасажирських, потреба у кваліфікованих фахівцях також є значною. Лише в регіонах сьогодні потрібно понад 6 тис. водіїв автобусів на внутрішніх маршрутах. Тому одним із завдань держави є створення доступних умов для перенавчання та опанування нових навичок, зокрема серед жінок", – наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

У середньому в системі громадського транспорту в світі близько 19% водійок. Хоча їхня кількість зростає, частка жінок, які працюють водійками на таких видах транспорту, як автобуси, регіональна та приміська залізниця, є різною і наразі не є паритетною з водіями-чоловіками.

В Україні цей показник складає менше 1%, за винятком електротранспорту.

Хто може приєднатися до проєкту

Долучитися до програми можуть жінки віком від 21 до 65 років, які проживають в Україні (а саме в Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях), мають водійське посвідчення (категорії B, C, CE, D1) та досвід водіння понад три роки та прагнуть розширити свої професійні можливості й надалі планують працевлаштуватися водійками автобуса.

Учасниці проєкту пройдуть перепідготовку та перекваліфікацію для приведення навичок у відповідність до вимог реформування пасажирського транспорту в Україні та міжнародних стандартів.

Передбачено навчання для 100 жінок.

Які перспективи

Учасниць проєкту очікує:

  • безкоштовна можливість опанувати нові професійні навички;
  • гарантоване робоче місце, де запроваджені стандарти дотримання прав жінок;
  • менторський супровід протягом усього проєкту від професійної команди;
  • підтримка в адаптації на новому робочому місці.

Дізнатися більше про проєкт та зареєструватися можна за посиланням.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував пілотний проєкт із підготовки водійок вантажівок.

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А потім на все готове завезуть друщяльбе жєгельме нащяльнікамана. Вони будуть жити замість тих, хто загинув, а жінки так і залишаться на важких роботах. План геніальний, як швейцарський годинник!
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05.09.2024 09:01 Відповісти
Якоби криза кадрів. Жінки звичайно молодці, якщо ідуть на таку роботу. От цікаво чи не можна би було відкрити курси митників скажімо, або податківців для жінок. Курси посад в Укрзалізницях наприклад. Таку роботу можуть робити жінки може й краще за чоловіків. А отих кендюхів із митниць, прокуратур, податкової і т.д. , ті які по паспорту думають що вони чоловіки, застосувати у інших сферах. Ах ні, я забув. В них броня. Вони кендюхи. Ха ха ха.
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05.09.2024 10:01 Відповісти
Ні, не можна , бо там свої онучки є.
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05.09.2024 10:12 Відповісти
Зараз автобуси з підсилювачем керма, з коробкою-"автомат"
і кондиціонером. Жінки працюють навіть на фурах.
Але не тому, це романтика, а через можливість заробити.
То яка зарплата водія автобуса ?
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05.09.2024 11:43 Відповісти

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