Yahoo призначила на посаду технічного директора українця. Раніше він працював у Microsoft та Amazon

Корпорація Yahoo оголосила про призначення Валерія Ліборського на посаду головного технологічного директора (CTO).

Про це сказано в повідомленні компанії, передає LIGA.net.

Як повідомляється, він відповідатиме за керівництво глобальною командою інженерів, зосереджуючись на впровадженні інновацій та розвитку штучного інтелекту.

Ліборський, який родом з України, раніше працював у німецькому офісі компанії HelloFresh, де з січня 2022 року також обіймав посаду CTO. У своїй кар'єрі він також займав керівні позиції у таких технологічних гігантах, як Microsoft та Amazon.

Yahoo налічує понад 900 млн користувачів у всьому світі.

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