АРМА виставило на продаж колекцію годинників Медведчука на понад 10 мільйонів

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі колекцію наручних годинників зрадника Віктора Медведчука.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Колекція складається з 20 годинників, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн.

Серед найдорожчих лотів:

Breguet 4416К – оцінений у понад 1,8 млн грн;

Patek Philippe – понад 1,2 млн грн;

Dolce & Gabbana – майже 1 млн грн.

Найдешевший годинник оцінено у 2,5 тис. грн.

Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфелю АРМА, після чого будуть використані для закупівлі Військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів.

Крім того, АРМА вже реалізує частину арештованого білоруського хлориду калію, розміщеного у 151 вагоні. Загальна сума реалізації становить 111 млн грн, включаючи 43,6 млн грн митних платежів, які нацагентство перерахує до державного бюджету України.

Раніше повідомлялося, що АРМА продало конфіскований у Віктора Медведчука автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1,83 млн грн.

До того суд повернув у державну власність землі в Обухівському районі на Київщині вартістю понад 840 млн грн, якими незаконно володів колишній лідер нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Перед тим АРМА продало на аукціоні баггі та квадроцикл екснардепа-зрадника Віктора Медведчука за 921,8 тис. грн.