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АРМА виставило на продаж колекцію годинників Медведчука на понад 10 мільйонів

медведчук

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставило на онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі колекцію наручних годинників зрадника Віктора Медведчука.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Колекція складається з 20 годинників, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн.

Серед найдорожчих лотів:

  • Breguet 4416К – оцінений у понад 1,8 млн грн;
  • Patek Philippe – понад 1,2 млн грн;
  • Dolce & Gabbana – майже 1 млн грн.

Найдешевший годинник оцінено у 2,5 тис. грн.

Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфелю АРМА, після чого будуть використані для закупівлі Військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів.

Крім того, АРМА вже реалізує частину арештованого білоруського хлориду калію, розміщеного у 151 вагоні. Загальна сума реалізації становить 111 млн грн, включаючи 43,6 млн грн митних платежів, які нацагентство перерахує до державного бюджету України.

Раніше повідомлялося, що АРМА продало конфіскований у Віктора Медведчука автомобіль Maybach 2003 року випуску за 1,83 млн грн.

До того суд повернув у державну власність землі в Обухівському районі на Київщині вартістю понад 840 млн грн, якими незаконно володів колишній лідер нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

Перед тим АРМА продало на аукціоні баггі та квадроцикл екснардепа-зрадника Віктора Медведчука за 921,8 тис. грн.

Автор: 

Медведчук (358) годинник (33) АРМА (422)


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Треба ще виставити на продаж шубки його паломніци. Там теж непагано грощі можна зібрати на харчі та ліки для тваринок безхатченків та притулків.
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23.08.2024 12:53 Відповісти
Кому потрібні ваші " шубки"? Це для баби- Маші із Лісового ринку цінність. А якась " шубка" на фоні того, що в Медведчука незабирають реаль ні активи на сотню мільонів доларів- це варість коробки сірників.
Так як і цих годинників. Це все іграшки, за них копійки вторгуть. Це для вас, для плєбса " цінність"
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23.08.2024 16:08 Відповісти
Ну от кому вони хочуть їх продати? Таким самим корупціонерам.
Слід розуміти, що кошти крадіїв, вкладені у ці дороговартісні цяцьки, - уе втрачені кошти. Бо жодна притомна людина ( та непритомна теж) ні того годинника, ні будинка, ні медведчуківського вагону "пульман" не купить.
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23.08.2024 12:57 Відповісти
Та передавали б зразу Єлдаку, "натурою". Навіщо все ускладнювати, ще продавати там щось, аби потім йому гроші занести)
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23.08.2024 15:11 Відповісти
Єлдак не ідіот йому ці цяцьки непотрібні від слова взагалі. Він РЕАЛЬНІ ативи забере, що коштують реальні гроші і приносять сотні мільонів.
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23.08.2024 16:11 Відповісти
Ну хто захоче носити годинник після Медведчука ?
Продавати треба анонімно і там, де його не знають.
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23.08.2024 20:35 Відповісти

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