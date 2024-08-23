Спала спека: Споживання електроенергії знизилося, відключення не плануються

Через зниження температури у західних, північних та центральних областях рівень споживання електроенергії знизився.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, станом на ранок рівень споживання на 6,9% нижчий, ніж попередньої доби. Вчора, 22 серпня, максимум споживання був зафіксований увечері. Він також був на 3,8% нижчим, ніж у днем раніше.

Водночас енергетики закликають використовувати електроенергію ощадливо, особливо у період максимального споживання – з 20:00 до 22:00.

зазначається, що заходи обмеження споживання сьогодні не прогнозуються.

Утім, на запит "Укренерго" Україна залучала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини.

Також упродовж доби очікується імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 19 010 МВт-год.

Раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що вже з наступного тижня відключень світла можна буде уникнути.

Як повідомлялося, до 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.