Окупована Запорізька АЕС знову опинялася на межі блекауту, безпеку енергопостачання станції вже відновили (оновлено)

Окупована російськими загарбниками Запорізька атомна електростанція у п'ятницю знову опинилася на межі блекауту, але надійність її живлення вже відновили.

Вранці у пресслужбі НАЕК "Енергатом" повідомили, що 22 серпня через російські обстріли сталося пошкодження зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", через яку АЕС отримувала живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

Через це Запорізька АЕС залишалася зʼєднаною з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі ПЛ-750кВ "Дніпровська", у разі її пошкодження могла б виникнути аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива ЗАЕС.

Однак о 16:40 у пресслужбі НЕК "Укренерго" повідомили, що ремонтні бригади компанії змогли відремонтувати та включити в роботу пошкоджену внаслідок російських обстрілів високовольтну повітряну лінію 330 кВ, відновивши надійність живлення Запорізької АЕС.

"Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу. Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями. Надійність живлення атомної електростанції – на належному рівні", – запевнили в "Укренерго".

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Своєю чергою в "Енергоатомі" вкотре наголосили, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

Як відомо, від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їхня відмова може спричинити аварійну ситуацію.