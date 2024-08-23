"Укренерго" придбало 500 МВт швидких резервів на п’ять років

НЕК "Укренерго" провела другий спецаукціон на придбання автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ) строком на 5 років. За їх результатами компанія придбала 500 МВт швидких резервів.

Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії.

Зазначається, що всі учасники аукціону – 35 компаній – стали переможцями. З пропозицій, які перемогли, – 41 одиниця генеруючого обладнання. Близько 90% учасників аукціону – нові для енергетичного ринку компанії.

На аукціоні "Укренерго" купувало два види послуг з надання аРВЧ:

579 МВт – послуга завантаження, тобто здатність електроустановок підтримувати енергосистему шляхом збільшення видачі електричної енергії в мережу;

421 МВт – симетричний резерв, тобто здатність електроустановок розвантажуватись та завантажуватись, в залежності від потреби енергосистеми України.

За попередніми результатами, вдалося придбати:

240 МВт резервів на послугу завантаження в кожній годині, що складає більше 41% від виставленої на аукціон потреби;

близько 260 МВт послуг із завантаження та розвантаження (симетричний резерв) – 62% від потреби.

Як додали в "Укренерго", ціни пропозицій завантаження коливалися в діапазоні від 484 до 971,15 грн за мегават, а на симетричний резерв – від 1049,40 до 1330,13 грн за мегават.

Нагадаємо, що гранична ціна на послуги з придбання резервів складає 1339,82 грн за мегават.

Так, переможці аукціону з надання послуг аРВЧ матимуть фіксований у євро контракт з "Укренерго" на 5 років, з відтермінуванням початку надання послуги на один рік.

Тобто, інвестори матимуть час до жовтня 2025 року, щоб побудувати нову електроустановку та пройти сертифікацію обладнання. Тож, уже через рік в українській енергосистемі з’являться нові балансуючі потужності.

Допоміжні послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти – це послуги з готовності генеруючого обладнання постійно реагувати на зміну міждержавних перетоків між енергосистемами України та сусідніх держав.

Нагадаємо, 15 серпня "Укренерго" вперше провело аукціон з придбання резервів в енергосистемі на 5 років. Тоді придбали 99 МВт резерву.

Як повідомлялося, за оцінками "Укренерго", для побудови стійкої до можливих російських атак енергосистеми Україна у найближчі роки має збудувати понад 12 ГВт нової генерації, це коштуватиме близько 12-13 мільярдів євро.