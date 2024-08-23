"Укренерго" придбало 500 МВт швидких резервів на п’ять років
НЕК "Укренерго" провела другий спецаукціон на придбання автоматичних резервів відновлення частоти (аРВЧ) строком на 5 років. За їх результатами компанія придбала 500 МВт швидких резервів.
Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії.
Зазначається, що всі учасники аукціону – 35 компаній – стали переможцями. З пропозицій, які перемогли, – 41 одиниця генеруючого обладнання. Близько 90% учасників аукціону – нові для енергетичного ринку компанії.
На аукціоні "Укренерго" купувало два види послуг з надання аРВЧ:
- 579 МВт – послуга завантаження, тобто здатність електроустановок підтримувати енергосистему шляхом збільшення видачі електричної енергії в мережу;
- 421 МВт – симетричний резерв, тобто здатність електроустановок розвантажуватись та завантажуватись, в залежності від потреби енергосистеми України.
За попередніми результатами, вдалося придбати:
- 240 МВт резервів на послугу завантаження в кожній годині, що складає більше 41% від виставленої на аукціон потреби;
- близько 260 МВт послуг із завантаження та розвантаження (симетричний резерв) – 62% від потреби.
Як додали в "Укренерго", ціни пропозицій завантаження коливалися в діапазоні від 484 до 971,15 грн за мегават, а на симетричний резерв – від 1049,40 до 1330,13 грн за мегават.
Нагадаємо, що гранична ціна на послуги з придбання резервів складає 1339,82 грн за мегават.
Так, переможці аукціону з надання послуг аРВЧ матимуть фіксований у євро контракт з "Укренерго" на 5 років, з відтермінуванням початку надання послуги на один рік.
Тобто, інвестори матимуть час до жовтня 2025 року, щоб побудувати нову електроустановку та пройти сертифікацію обладнання. Тож, уже через рік в українській енергосистемі з’являться нові балансуючі потужності.
Допоміжні послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти – це послуги з готовності генеруючого обладнання постійно реагувати на зміну міждержавних перетоків між енергосистемами України та сусідніх держав.
Нагадаємо, 15 серпня "Укренерго" вперше провело аукціон з придбання резервів в енергосистемі на 5 років. Тоді придбали 99 МВт резерву.
Як повідомлялося, за оцінками "Укренерго", для побудови стійкої до можливих російських атак енергосистеми Україна у найближчі роки має збудувати понад 12 ГВт нової генерації, це коштуватиме близько 12-13 мільярдів євро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там де рік, там і два, може і три. А ще однозначно вспливуть маніпуляції з закупками, розслідування, ТСК і так далі. Коротше, як живемо з відключеннями, так і будемо жити, і нєфіг надіятись на краще