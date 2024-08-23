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Новини
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За пів року в Україні відкрили понад 18 тисяч нових компаній. Найбільше – у Києві

бізнес

За перші шість місяців 2024 року в Україні відкрилося понад 18 тис. нових компаній. Серед них найбільше – товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та громадських організацій.

Про це повідомляє "Опендатабот" із посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Так, за указаний період відкрили близько 12 тис. товариств з обмеженою відповідальністю (69,5% від загальної кількості). На другому місці громадські організації – понад 1,7 тис. або 9,7%. Також створили 1,1 тис. нових благодійних організацій (6,5%).

Водночас нові фермерські господарства та ОСББ становлять 2,9% та 2,4% від усієї кількості відповідно.

Найбільше нових компаній зареєстровали у Києві – 5,6 тис. або 31% від загальної кількості. Далі йдуть Львівська – 1,5 тис. нових компаній (8,2%) та Дніпропетровська області – 1,4 тис. або 7,9%.

Де відкрили найбільше нових компаній

Як повідомлялося, наприкінці липня Офіс генерального прокурора запустив дашборд з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо справ проти бізнесу.

Автор: 

бізнес (1163) благодійність (74) громадські організації (5)


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фирмы однодневки-подрядчики,прокладки для освоения бюджетных средств??с уставным фондом 1000грн??
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23.08.2024 09:42 Відповісти
Знаєм.
Три фіз лиця генерують? Була тут стаття в рубриці *блоги.
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23.08.2024 10:06 Відповісти
А що громадські організації можуть відправляти волонтерів закордон?
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23.08.2024 14:16 Відповісти

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