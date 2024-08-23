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Новини
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Санкції працюють: Експорт російської сталі з початку повномасштабної війни проти України обвалився на 60%

сталь

Російські металурги після початку повномасштабної війни РФ проти України та західних санкцій пережили обвальне падіння поставок на експорт.

Про це йдетья в підрахунка Центру економічного прогнозування "Газпромбанку", передає The Moscow Times.

Так, за підсумками першого півріччя 2024 року продажі за кордон плоского та сортового сталевого прокату, а також сталевих труб виявилися на 60% нижчими, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року.

Експорт сталевих напівфабрикатів за три роки зменшився на 25%.

До повномасштабної війни проти України, за даними Федеральної митної служби, Росія відправляла на експорт близько 40 млн. тонн стали щорічно, що приносило в економіку близько $30 млрд валютної виручки. Проте після вторгнення в Україну сталевари втратили європейський ринок, куди відправляли п'яту частину свого річного експорту.

Як повідомлялося, Євросоюз запровадив санкції проти російської сталі восени 2022 року.

Під особисті санкції потрапив мажоритарний власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков. У червні 2022 року США ввели блокуючі санкції проти "Сєвєрсталі" та її власника мільярдера Алексєя Мордашова, після чого компанію відключили від іноземного програмного забезпечення, а на її закордонних рахунках та складах було заарештовано активи на $400 млн.

Втративши доступ на преміальний європейський ринок, російські металургійні компанії перенаправили експортні потоки переважно до країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії.

Проте компенсувати всі втрати не вдалося, і металурги скорочують виплавку: у січні-червні 2024 року виробництво падало щомісяця. 

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Лапті і балалайки нехай продають.
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23.08.2024 08:51 Відповісти
перенаправили до країн Близького Сходу та Південно-Східної Азії.
Санкції працюють.
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23.08.2024 08:58 Відповісти
"....металурги після початку повномасштабної війни РФ проти України та західних санкцій пережили обвальне падіння поставок на експорт",-

"пережили"- це минулий час. Який сьогодні стан справ? Наскільки вдало "пережили"? Можливо просто на інші ринки переорієнтувалися? Чи тим же європейцям свою продукцію під казахським брендом продають?
Пуста стаття.
Як гундіння Ze, тільки у нього все майбутнім часом і теж жодного зв'язку з реальністю, з сьогоденням.
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23.08.2024 09:03 Відповісти
Якби ще деякі, а точніше 2 "миротворчі" країни з населенням овердохуа (один з них десь там до Польщі вештався, тепер до нас збирається) припинили купувати кацапську нафту-ото було б діло. ***** складно було б шукати бабло на клепання ракет, снарядів та виплати своїм оркам, що за нього у м'ясні штурми лізе. Але ж хіба від них дочекаєшся, вони ж тільки закликати вміють, а на ділі-допомогають *****.
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23.08.2024 09:09 Відповісти
Я только за. Но может ты подскажешь - чем заместить кацапскую нефть на рынке? Добыча и потребление плюс минус сбалансированы, если допустим убрать кацапов с рынка - чем компенсировать недостачу? Если будет дефицит - это автоматически означает что мировая цена на нефть повысится, и кацапы - пусть и продавая свою нефть из под полы - все равно будут получать бабки, а весь мир будет платить за нефть не по 77 как сейчас - а например по 120. Для того чтобы свинособак *********** - нужно сначала увеличить добычу в других странах, а потом постепенно их выдавливать.
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23.08.2024 09:31 Відповісти
Ура! Заработоло!
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23.08.2024 09:15 Відповісти

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