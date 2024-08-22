"Осередків вогню вже немає": Пором з пальним у російському порту "Кавказ" затонув після масштабної пожежі. ФОТО

Залізничний пором "Конро Трейдер" з вантажем пального затонув у порту "Кавказ" Краснодарського краю після пожежі.

Про це повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю, там додали, що "осередків вогню на території порту немає", пише російський "Коммерсант".

На поромі перебувало 5 осіб та 30 цистерн з паливом.

Російські ЗМІ повідомляють, що пором атакували о 16:30, після чого на ньому почалася пожежа, для гасіння якої направили пожежний потяг. Невідомо, чи він прибув на місце пригоди.

У Мінтрансі Росії додали, що співробітників порту "Кавказ" евакуювали, а до порту "Кавказ" вислали рятувальне судно, воно ще перебуває у дорозі.

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Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня Сили оборони України завдали удару по комбінату "Кавказ" у Ростовській області, де зберігалися нафта та нафтопродукти для потреб окупаційної армії РФ, підтвердили у Генштабі ЗСУ.

За кілька днів вогонь поширився площею 10 000 кв. м, під час спроб його загасити постраждали майже пів сотні російських пожежників, 15 з них госпіталізували.

Усього на базі державного резерву РФ знаходиться 74 резервуари з паливом ємністю 5 тисяч тонн кожен. Загальна вартість палива, що зберігається на базі, оцінюється у близько $200 млн або 18 млрд рублів.