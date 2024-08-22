Росіяни вивозять крадене українське зерно до Ірану, – Центр нацспротиву

Росіяни вивозять з тимчасово окупованих територій українське зерно до Ірану.

Про це йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

"Окупанти налагодили новий логістичний маршрут для вивезення українського зерна. Зокрема, аграрну продукцію потягами вивозять з Луганщини до Каспійського моря й далі до Ірану", – розповіли в Центрі.

Водночас, як поовідомляється, в Кремлі не задоволені падінням врожайності на тимчасово окупованих територіях Херсонщини., хоча причиною є знищення самою Росією системи зрошення регіони внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС.

Як повідомлялося, 15 серпня так званому "губернатору" Херсонської області Володимиру Сальдо повідомили про ще одну підозру – у викраденні майже 3 тис. тонн українського зерна.

У липні стало відомо, що російські окупанти готують Маріупольський порт до переправи краденого українського зерна.

До того повідомлялося, що аграрне міністерство Великої Британії до кінця серпня має завершити роботу над методикою верифікації зерна походженням із України. Це дозволить визначати, чи не везуть росіяни на продаж під виглядом свого зерна крадене з українських територій.