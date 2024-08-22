АМКУ оштрафував дві компанії на понад 5 мільйонів за змову на тендерах для "Київтеплоенерго"

Антимонопольний комітет України визнав змову компаній "Авест Буд" і "Автодорбудпостач" під час участі у двох торгах із перевезення шлаку і золи, проведених комунальним підприємством "Київтеплоенерго" на загальну очікувану вартість 27,71 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні АМКУ.

Під час розслідування справи Комітет встановив обставини, які свідчать, що вказані суб'єкти господарювання на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій у двох торгах були обізнані щодо участі кожного з них, здійснювали обмін інформацією та узгодили між собою умови участі.

Завдяки цьому конкуренцію між ними було усунуто.

За змову "Авест Буд" і "Автодорбудпостач" оштрафовані АМКУ на загальну суму 5,64 млн грн.

Тепер цим двом компаніям, згідно із законом України "Про публічні закупівлі", можуть відмовляти в участі у процедурі закупівлі, на підставі факту, що вони протягом останніх трьох років притягувалися до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій щодо спотворення результатів тендерів.

На початку серпня повідомлялося, що Антимонопольний комітет України надав "Укрзалізниці" обов'язкові до розгляду рекомендації щодо умов тендерів після скарги Асоціації українських банків на дії компанії та її структурних підрозділів.