Управління держохорони купило елітні позашляховики Lexus по 3,3 мільйона гривень
Управління державної охорони України 13 серпня за результатами тендеру придбало у ТОВ "ВіДі Еліт" три автомобілі на базі елітного позашляховика Lexus загальною вартістю 9,81 млн грн.
За умовами угоди, до кінця року замовник отримає три автомобілі спеціалізованого призначення VD L0112SG, виготовлених не раніше 2024 року випуску на базі чорного позашляховика Lexus GX 460 по 3,27 млн грн за одиницю, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Придбані держохороною автомобілі матимуть бензиновий двигун Євро 5 об’ємом 4,6 л, системи безпеки, круїз-контроль, клімат-контроль, передні та задні парктроніки, камеру заднього огляду, а також люк з електроприводом.
Додатково у замовленій комплектації передбачено металевий захист двигуна, захисну решітку радіатора, дорожній набір автомобіліста, гумові килимки, зимову гуму і тонування всіх вікон, окрім лобового.
Із спецобладнання автомобілі матимуть сигнальний гучномовний пристрій, світлодіодний маяк під лобовим склом, а також 16 світлодіодних фар, а саме чотири фари під заднім склом, чотири – під переднім склом зверху і чотири – в решітці радіатора.
В автосалонах Lexus GX460 без додаткового і спеціалізованого обладнання продають у єдиній комплектації Luxury по 3,03 млн грн зі знижкою на авто в наявності та 3,62 млн грн без знижки.
Фірма "ВіДі Еліт" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Ця компанія із Софіївської Борщагівки входить у групу "ВіДі Груп" Віталія Джуринського.
Як повідомлялося, у листопаді минулого року Управління державної охорони придбало два автомобілі спеціалізованого призначення на базі позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2.8 L 6A/T у комплектації Comfort 2023 року випуску по 1,98 млн грн за одиницю.
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"...забезпечення безпеки посадових осіб, визначених Законом, за місцем їх перебування як на території України, так і за її межами;
забезпечення безпеки членів сімей посадових осіб, визначених Законом, які проживають разом з ними або супроводжують їх;..."
Хтось може уявити собі забезпечення безпеки членів і їх сімей без "Лексусів"? Вони ж вам не лохи якісь!
За нинішніми стандартами депутати в ньому мешкали, як ніщеброди. Двокімнатний номер із висотою до стелі як у "хрущобах".
Пане Президенте!
Пане Верховний Головнокомандувач!
Володимир Зеленський!
Озирніться довкола!
Просто позаду Вас стоїть зрадник та колаборант Павло Штутман! (Якимось дивовижним чином ця нечисть опинилася в одному колі з Вами під час Вашого вчорашнього візиту до Кропивницького!)
Так, так, саме той Павло Штутман, підприємство якого - Гідросила Груп виготовила у Кропивницькому та поставила сірими схемами на расєю 38000 гідравлічних насосів НШ для російських танків влітку 2022 року! Вже під час повномасштабного вторгнення! Ці ж самі насоси були пізніше знайдені в трофейній техніці!
Так, так, це саме той Павло Штутман, котрий є обвинуваченим за двома частинами статті 111 - державна зрада та колабораційна діяльність!
Так, так, це той Штутман, котрий, за моїми особистими даними зі спецслужб, заходив до «бек офісу» генпрокурора після обшуків СБУ на Гідросилі 2022 року, а шоб парішать, ну і по ходу парішал…
P.S. Так ворога ми не переможемо…
P.S.2. Доречі, арешт з майна Гідросила груп зняла суддя Шевченківського суду Києва Оксана Хардіна, та сама суддя, що посадила Романа Червінського під домашній арешт, а раніше розглядала його справу без нього самого… Як вам хитросплетіння?!…
Як на мене, треба не збільшувати податки, а взагалі переставати їх платити Шапітолію.
Бо все одно ж за все платимо ми. Але, коли ми скидаємося на ЗСУ, то хоч знаємо за що ми платимо.
Замість позбутится зрадників, злодіїв, мародерів і корупціонерів у державній владі лише зрадник або повний дегенерат може запропонувати не платити податки у своїй (чи не своїй) деожаві
Тут все просто: чаша терпіння Західних Донорів переповниться. Вони скажуть - так, об'являємо евакуацію мирного населення до ЕС - нам там дешевше буде утримувати Українців ( аніж давати єрмаку мільярди в прірву) + половина Українців зазвичай не на соціалку розраховують а багато працюють в Европі.
А всі мусора, прокурори, генерали, депутати та зелена шобла ( псевдо уряд) буде не виїзним , вони наколядували багато статків та мерсів/майбахів, їх не пускати!!!! - як тут будуть виживати ***** - хай хоч городину вирощують чи ягоди в лісі збирають....
Мабуть обгрунтованим було придбання спецтехніки з бронезахистом та іншими опціями спецавтомобіля для охорони важливих державних персон.
Така техніка коштує великих грошей, але це не розкіш, а транспортний засіб фізичного захисту,
потрібний для забезпечення функцій державної охорони.
Для запобігання замахів на "жертву Майдану3", яких вже було 100500 (за даними його піарників) чи для транспортування "замахальників", бо останніми на найвеличніше тільце покушалися саме два полковника УДО.
Цікаво, що там з ними? Премію хоч дали за роботу в новому амплуа?
Не то що там ті на нулі, що збирають гроші на ремонт старенького пікапу.
Ех, не всім Україна Ненька !