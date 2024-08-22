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Новини
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Управління держохорони купило елітні позашляховики Lexus по 3,3 мільйона гривень

Lexus GX460

Управління державної охорони України 13 серпня за результатами тендеру придбало у ТОВ "ВіДі Еліт" три автомобілі на базі елітного позашляховика Lexus загальною вартістю 9,81 млн грн.

За умовами угоди, до кінця року замовник отримає три автомобілі спеціалізованого призначення VD L0112SG, виготовлених не раніше 2024 року випуску на базі чорного позашляховика Lexus GX 460 по 3,27 млн грн за одиницю, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Придбані держохороною автомобілі матимуть бензиновий двигун Євро 5 об’ємом 4,6 л, системи безпеки, круїз-контроль, клімат-контроль, передні та задні парктроніки, камеру заднього огляду, а також люк з електроприводом.

Додатково у замовленій комплектації передбачено металевий захист двигуна, захисну решітку радіатора, дорожній набір автомобіліста, гумові килимки, зимову гуму і тонування всіх вікон, окрім лобового.

Із спецобладнання автомобілі матимуть сигнальний гучномовний пристрій, світлодіодний маяк під лобовим склом, а також 16 світлодіодних фар, а саме чотири фари під заднім склом, чотири – під переднім склом зверху і чотири – в решітці радіатора.

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В автосалонах Lexus GX460 без додаткового і спеціалізованого обладнання продають у єдиній комплектації Luxury по 3,03 млн грн зі знижкою на авто в наявності та 3,62 млн грн без знижки.

Фірма "ВіДі Еліт" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Ця компанія із Софіївської Борщагівки входить у групу "ВіДі Груп" Віталія Джуринського.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року Управління державної охорони придбало два автомобілі спеціалізованого призначення на базі позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2.8 L 6A/T у комплектації Comfort 2023 року випуску по 1,98 млн грн за одиницю.

Автор: 

авто (4098) УДО (13) Prozorro (1737) закупівлі (2587) Lexus (5) Тарасов Андрій (1)


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Топ коментарі
+27
Пісець, ГУР МО просить у волонтерів авто, президентська бригада просить дрони, різним підрозділам необхідна допомога в авто, дронах, ребах і т. П., а " перці" з держохорони розкидаються грошами на право і наліво, " молодці"!!! Тепер треба це забрати продати на аукціоні і купити з десяток пікапів для ЗСУ!!!
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22.08.2024 20:21
+23
Кради, поки дають. Війна в поміч... Суки ЗЕлені.
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22.08.2024 20:20
+17
А що, така нагальна необхідність? Зараз скажуть, що ті членовозки для зе! щоб на фронт їздив, кварталив..
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22.08.2024 20:11
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22.08.2024 20:06 Відповісти
Не на часі На часі
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22.08.2024 20:06 Відповісти
А що, така нагальна необхідність? Зараз скажуть, що ті членовозки для зе! щоб на фронт їздив, кварталив..
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22.08.2024 20:11 Відповісти
І ідіотам, які його вибрали !!!!
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22.08.2024 20:51 Відповісти
Функції Держохорони:
"...забезпечення безпеки посадових осіб, визначених Законом, за місцем їх перебування як на території України, так і за її межами;

забезпечення безпеки членів сімей посадових осіб, визначених Законом, які проживають разом з ними або супроводжують їх;..."

Хтось може уявити собі забезпечення безпеки членів і їх сімей без "Лексусів"? Вони ж вам не лохи якісь!
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22.08.2024 20:20 Відповісти
Колись під нардепів та їх комітети готель цілий віддали. Там відмінні умови для проживання та роботи! Навіть ресторація є. І іногородні там мешкали. Готелт, в 2 кварталах ввд будівлі ВР. Потім хтось протягнув варіант - компенсацію оренди житла, ТЗ, винаймання водія та охорони. Нардепи ото й охрініли. Винаймають собі елітне житло. То може начасі вже прикрити цю "лавочку" й залишити 2 варіанти - або готель, або власним коштом.
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22.08.2024 20:43 Відповісти
Бував я в тому готелі "Київ". В 90-х...
За нинішніми стандартами депутати в ньому мешкали, як ніщеброди. Двокімнатний номер із висотою до стелі як у "хрущобах".
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22.08.2024 21:31 Відповісти
Я в двохтисячних була, на початку. Після ремонту. Згодна - не лікарня у феофанії з люкс номерами й ліжками з дорогої деревини, але - просився в нардепи захищати виборців - чи за власними вигодами перся? В них зп така, що можуть власним коштом житло винаймати.
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23.08.2024 00:07 Відповісти
Кради, поки дають. Війна в поміч... Суки ЗЕлені.
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22.08.2024 20:20 Відповісти
Пісець, ГУР МО просить у волонтерів авто, президентська бригада просить дрони, різним підрозділам необхідна допомога в авто, дронах, ребах і т. П., а " перці" з держохорони розкидаються грошами на право і наліво, " молодці"!!! Тепер треба це забрати продати на аукціоні і купити з десяток пікапів для ЗСУ!!!
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22.08.2024 20:21 Відповісти
Так тож ДУСя не з власної волі, то нардепам членовозки нові потрібні..
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22.08.2024 20:36 Відповісти
Тут вже немає різниці хто, а сам факт!!! Всі ці гроші з допомоги, а ці " герої " їх не заробили!!!
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22.08.2024 22:38 Відповісти
Хочу побачити того суіцидніка, який це в очі презу й ВР скаже.
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22.08.2024 23:07 Відповісти
Була б можливість я б з задоволенням це видав, а презу ще й по пиці проїхав, без свідків, бо за " морду " преза , не надовго можуть і прикрити!!!
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23.08.2024 00:18 Відповісти
Шикуют на деньги "партнеров"?
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22.08.2024 20:24 Відповісти
пацаны, ну очень нужно было! Те крузаки, котоые два года назад в управу брали все осколками побитые, а два так сгорели, шо даже списывать нечего.
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22.08.2024 20:24 Відповісти
Напевне пенсіонери задонатили, і ще трошки судді допомогли.
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22.08.2024 20:33 Відповісти
А як же КОРТЕЖІ НАЮХ! Га? Голобородько?!
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22.08.2024 20:35 Відповісти
Так то ж Голобородько обіцяв, з нього і пиьайте. "А прічьом тут Зє?"
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22.08.2024 21:33 Відповісти
Так голосували ж за Голобородька! "А прічьом тут Зє?"
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23.08.2024 08:32 Відповісти
Дмитро Завражний:
Пане Президенте!
Пане Верховний Головнокомандувач!
Володимир Зеленський!
Озирніться довкола!
Просто позаду Вас стоїть зрадник та колаборант Павло Штутман! (Якимось дивовижним чином ця нечисть опинилася в одному колі з Вами під час Вашого вчорашнього візиту до Кропивницького!)
Так, так, саме той Павло Штутман, підприємство якого - Гідросила Груп виготовила у Кропивницькому та поставила сірими схемами на расєю 38000 гідравлічних насосів НШ для російських танків влітку 2022 року! Вже під час повномасштабного вторгнення! Ці ж самі насоси були пізніше знайдені в трофейній техніці!
Так, так, це саме той Павло Штутман, котрий є обвинуваченим за двома частинами статті 111 - державна зрада та колабораційна діяльність!
Так, так, це той Штутман, котрий, за моїми особистими даними зі спецслужб, заходив до «бек офісу» генпрокурора після обшуків СБУ на Гідросилі 2022 року, а шоб парішать, ну і по ходу парішал…
P.S. Так ворога ми не переможемо…
P.S.2. Доречі, арешт з майна Гідросила груп зняла суддя Шевченківського суду Києва Оксана Хардіна, та сама суддя, що посадила Романа Червінського під домашній арешт, а раніше розглядала його справу без нього самого… Як вам хитросплетіння?!…
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22.08.2024 20:41 Відповісти
А пепесічні українці в цей час скидаються на пікапи для ЗСУ.

Як на мене, треба не збільшувати податки, а взагалі переставати їх платити Шапітолію.
Бо все одно ж за все платимо ми. Але, коли ми скидаємося на ЗСУ, то хоч знаємо за що ми платимо.
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22.08.2024 20:45 Відповісти
Може ти перестанеш жерти кожен день? Якщо не здохнеш то буде супер.
Замість позбутится зрадників, злодіїв, мародерів і корупціонерів у державній владі лише зрадник або повний дегенерат може запропонувати не платити податки у своїй (чи не своїй) деожаві
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23.08.2024 00:11 Відповісти
Ми нє настолька багатиє, шоб пакупать дєшовиє вєщі !!! Запад дай іщо дєнєг !!!
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22.08.2024 20:47 Відповісти
От і відповідь про Покровськ, Павлоград, Дніпро. Замість дрона, який би машину з особовим складом підбив. І можливо на один штурм було би менше на той самий Покровськ. То купили хєр зна що. Де усіляких закликальщики в стилі совка щорса? Українці прокинтеся! Вас зливають! Щось здають! Але хай хтось там інший звичайно прокинеться, не дасть злити і щось там здати. Бо мені якось не того. Просто написати. Ха ха ха.
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22.08.2024 20:48 Відповісти
А попередні машини куди поділись ?
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22.08.2024 21:07 Відповісти
Шини зношуються... бо війна, бо дороги погані
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22.08.2024 22:06 Відповісти
Ага, Ви забули ще про попільнички..
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23.08.2024 00:09 Відповісти
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22.08.2024 21:11 Відповісти
Це неодмінно допоможе стабілізувати фронт на Донбасі. Перемога.👍
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22.08.2024 21:28 Відповісти
40 вілосіпєдов кортежа для вєлосіпєдіка
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22.08.2024 22:05 Відповісти
А ви падли не боїтесь, що пиляєте сук на якому сидите???!!!
Тут все просто: чаша терпіння Західних Донорів переповниться. Вони скажуть - так, об'являємо евакуацію мирного населення до ЕС - нам там дешевше буде утримувати Українців ( аніж давати єрмаку мільярди в прірву) + половина Українців зазвичай не на соціалку розраховують а багато працюють в Европі.
А всі мусора, прокурори, генерали, депутати та зелена шобла ( псевдо уряд) буде не виїзним , вони наколядували багато статків та мерсів/майбахів, їх не пускати!!!! - як тут будуть виживати ***** - хай хоч городину вирощують чи ягоди в лісі збирають....
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22.08.2024 22:13 Відповісти
Утопія..
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23.08.2024 00:11 Відповісти
А три Дастера купити замість Лехусів, нє?
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22.08.2024 22:14 Відповісти
Як обгрунтовувалась закупівля саме цієї техніки?
Мабуть обгрунтованим було придбання спецтехніки з бронезахистом та іншими опціями спецавтомобіля для охорони важливих державних персон.
Така техніка коштує великих грошей, але це не розкіш, а транспортний засіб фізичного захисту,
потрібний для забезпечення функцій державної охорони.
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22.08.2024 23:11 Відповісти
Ви далекі від того щоб знати скільки коштує броньований Лексус! Це закупівля звичайних автомобілів ніяк не броньованих! Я знаю, що я написав в своєму коменті
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23.08.2024 00:14 Відповісти
Знали б Ви скільки в них таких сирітських авто..біля майдану, на Грінченка є урядовий гараж. Надземно/підземний. Якщо не перенесли чи суперохорону при зе! не поставили, можете зайти, машинки порозглядувати. Тільки обережно - там й мийка одночасно))
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23.08.2024 00:17 Відповісти
... патужні рішали потребують комфорту.
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22.08.2024 22:16 Відповісти
Щоб вас зелених порозривало!
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22.08.2024 22:20 Відповісти
ну хіба не бариги та кому війна а кому мати рідна
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22.08.2024 22:22 Відповісти
Таке вже майже не викликає ані злість, ані іронічне "хм-м", тільки презирство.
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22.08.2024 22:27 Відповісти
Потім через пів року спишуть, і є елітний кар НА ШАРУ ! Як це робиться - просто спитай у головбуха.
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22.08.2024 23:00 Відповісти
.....у зеленого Квартала , ні дня , ні ночі без ЗАШКВАРУ.....третій рік йде кривавої бойні...
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22.08.2024 23:30 Відповісти
НАБУ, де кримінальні провадження за нецільове витрачання державних фінансів і посадки привладних мародерів? Відробляйте хоч мізер від тих мільярдів на ваше безрезультатне утримання.
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23.08.2024 00:17 Відповісти
Коли нажрнтеся курви
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23.08.2024 01:15 Відповісти
З якою метою?
Для запобігання замахів на "жертву Майдану3", яких вже було 100500 (за даними його піарників) чи для транспортування "замахальників", бо останніми на найвеличніше тільце покушалися саме два полковника УДО.
Цікаво, що там з ними? Премію хоч дали за роботу в новому амплуа?
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23.08.2024 05:00 Відповісти
Скільки на ці гроші можна було б купити ельок чи навар хлопцям на передок. Там на таких корчах їздять що не знаєш куди доїдеш. А ці підари разом з мєнтами на новеньких россікають по тилам. ****, руки опускаються... за сокирою.
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23.08.2024 08:54 Відповісти
Oooo! Ну молодці! О то я розумію! Будуть як в кіно про Джеймс Бонда! Або як кадирівці в екіпіровці.
Не то що там ті на нулі, що збирають гроші на ремонт старенького пікапу.
Ех, не всім Україна Ненька !
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23.08.2024 10:07 Відповісти
Додам... Згадалася Німеччина, бо вона погана, гроші не хоче давати Україні. Запроданці!
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23.08.2024 10:27 Відповісти
А ще недавно пікетували по містам ''всі гроші на ЗСУ"....цікаво, хто керував тими пікетами і де вони зараз, ця "ініціативна група"?
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24.08.2024 07:16 Відповісти

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