Управління держохорони купило елітні позашляховики Lexus по 3,3 мільйона гривень

Управління державної охорони України 13 серпня за результатами тендеру придбало у ТОВ "ВіДі Еліт" три автомобілі на базі елітного позашляховика Lexus загальною вартістю 9,81 млн грн.

За умовами угоди, до кінця року замовник отримає три автомобілі спеціалізованого призначення VD L0112SG, виготовлених не раніше 2024 року випуску на базі чорного позашляховика Lexus GX 460 по 3,27 млн грн за одиницю, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Придбані держохороною автомобілі матимуть бензиновий двигун Євро 5 об’ємом 4,6 л, системи безпеки, круїз-контроль, клімат-контроль, передні та задні парктроніки, камеру заднього огляду, а також люк з електроприводом.

Додатково у замовленій комплектації передбачено металевий захист двигуна, захисну решітку радіатора, дорожній набір автомобіліста, гумові килимки, зимову гуму і тонування всіх вікон, окрім лобового.

Із спецобладнання автомобілі матимуть сигнальний гучномовний пристрій, світлодіодний маяк під лобовим склом, а також 16 світлодіодних фар, а саме чотири фари під заднім склом, чотири – під переднім склом зверху і чотири – в решітці радіатора.

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В автосалонах Lexus GX460 без додаткового і спеціалізованого обладнання продають у єдиній комплектації Luxury по 3,03 млн грн зі знижкою на авто в наявності та 3,62 млн грн без знижки.

Фірма "ВіДі Еліт" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Ця компанія із Софіївської Борщагівки входить у групу "ВіДі Груп" Віталія Джуринського.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року Управління державної охорони придбало два автомобілі спеціалізованого призначення на базі позашляховика Toyota Land Cruiser Prado 2.8 L 6A/T у комплектації Comfort 2023 року випуску по 1,98 млн грн за одиницю.