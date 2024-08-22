У Міноборони анонсували запуск ще одного мобільного додатку – "Ветеран+"
Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував запуск мережевого мобільного застосунку для ветеранів "Ветеран+".
Про це Умєров заявив на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність" 22 серпня в Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"Наш наступний крок, разом із іншими міністерствами, – це застосунок "Ветеран+". Це сервіс із надання державою послуг ветерану. Він уже в роботі. Ми застосовуємо найкращий міжнародний досвід", – сказав Умєров.
Він нагадав, що на сьогодні вже запущено такі мобільні застосунки з цієї ж сфери, як "Резерв+" і "Армія+".
Зі свого боку в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун зазначив, що цифровізація дасть можливість швидко скористатися послугами, які гарантує держава.
Зокрема, за його словами, у мобільному застосунку в електронному кабінеті ветерана будуть усі можливості, які гарантує держава.
Раніше повідомлялося, що розробники працюють над впровадженням нових функцій у мобільному додатку "Резерв+", зокрема, йдеться про повторне оновлення даних.
У Міноборони розробляють також функціонал, який дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, подати заявку на відстрочку – це стосується багатодітних батьків, студентів очної форми навчання, які здобувають першу освіту, громадян із певною групою інвалідності.
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