У Міноборони анонсували запуск ще одного мобільного додатку – "Ветеран+"

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував запуск мережевого мобільного застосунку для ветеранів "Ветеран+".

Про це Умєров заявив на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Ветерани. Єдність" 22 серпня в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Наш наступний крок, разом із іншими міністерствами, – це застосунок "Ветеран+". Це сервіс із надання державою послуг ветерану. Він уже в роботі. Ми застосовуємо найкращий міжнародний досвід", – сказав Умєров.

Він нагадав, що на сьогодні вже запущено такі мобільні застосунки з цієї ж сфери, як "Резерв+" і "Армія+".

Зі свого боку в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун зазначив, що цифровізація дасть можливість швидко скористатися послугами, які гарантує держава.

Зокрема, за його словами, у мобільному застосунку в електронному кабінеті ветерана будуть усі можливості, які гарантує держава.

Раніше повідомлялося, що розробники працюють над впровадженням нових функцій у мобільному додатку "Резерв+", зокрема, йдеться про повторне оновлення даних.

У Міноборони розробляють також функціонал, який дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, подати заявку на відстрочку – це стосується багатодітних батьків, студентів очної форми навчання, які здобувають першу освіту, громадян із певною групою інвалідності.