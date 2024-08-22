Бельгійське агентство розвитку Enabel відкриє представництво у Києві

У Києві відкриється представництво Бельгійського агентства з розвитку Enabel, яке допомагатиме українським інституціям та установам у відновленні об’єктів критичної та соціальної інфраструктури.

Про це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив за підсумками зустрічі з представниками Enabel, повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації.

"Бельгійці планують допомагати нашій державі з впровадженням проєктів, спрямованих на відновлення й підтримку сталості об’єктів критичної та соціальної інфраструктури. Зокрема, через реалізацію комплексних програм з оновлення систем опалення, забезпечення теплом й постачання обладнання для об’єктів медичної, соціальної та освітньої сфер", – розповів Поворозник.

Очікується, що Enabel працюватиме безпосередньо з українськими інституціями та установами в координації з органами державної влади. Наразі триває формування кадрового складу представництва, до якого увійдуть бельгійські та українські фахівці, додали у КМДА.

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Як повідомлялося, у лютому бельгійське державне агентство з питань розвитку EnaBel оголосило про початок співпраці з Україною у сфері відновлення критичної та соціальної інфраструктури.

Для цього EnaBel вже отримало фінансування в розмірі $150 мільйонів, які надійшли за рахунок надприбутків від "заморожених" у Бельгії російських активів.

EnaBel – бельгійське агентство розвитку, його загальний бюджет у 2022 році становив $2,7 мільярда. Основною країною-одержувачем допомоги від агентства була колишня колонія Бельгії в Африці – Демократична Республіка Конго.