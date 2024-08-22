У Ростовській області РФ – розпродаж нафтобаз. Найбільша з них після удару ЗСУ палає вже п’яту добу

У Ростовській області Росії почали масово розпродавати нафтобази.

Кількість оголошень про продаж таких об'єктів різко збільшилася після того, як українські безпілотники атакували велике сховище палива у Пролетарську, яке палає вже п'ятий день, пише The Moscow Times із посиланням на ростовські ЗМІ.

Одне із оголошень про продаж нафтобази розмістили у вівторок, 20 серпня. Власник пропонує купити об'єкт у Волгодонську за 30 млн рублів. Іншу нафтобазу в Азові намагаються продати за 60 млн рублів.

Ще одна база продається в Матвєєвому Кургані за 45 млн рублів. Власник вирішив продати її попри те, що рік тому провів "капітальний ремонт всього обладнання" та будівель. Серед переваг об’єкта він вказує наявність двох пожежних резервуарів та пожежної водойми.

Також в області намагаються продати два нафтопереробні заводи та нафтобазу, яка зараз не працює. Ціна цих об’єктів в оголошеннях не вказана.

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Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня Сили оборони України завдали удару по комбінату "Кавказ" у Ростовській області, де зберігалися нафта та нафтопродукти для потреб окупаційної армії РФ, підтвердили у Генштабі ЗСУ.

За кілька днів вогонь поширився площею 10 000 кв. м, під час спроб його загасити постраждали майже пів сотні російських пожежників, 15 з них госпіталізували.

Усього на базі державного резерву РФ знаходиться 74 резервуари з паливом ємністю 5 тисяч тонн кожен. Загальна вартість палива, що зберігається на базі, оцінюється у близько $200 млн або 18 млрд рублів.