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Новини
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У Ростовській області РФ – розпродаж нафтобаз. Найбільша з них після удару ЗСУ палає вже п’яту добу

пожежа,нафтобаза,ростовщина

У Ростовській області Росії почали масово розпродавати нафтобази.

Кількість оголошень про продаж таких об'єктів різко збільшилася після того, як українські безпілотники атакували велике сховище палива у Пролетарську, яке палає вже п'ятий день, пише The Moscow Times із посиланням на ростовські ЗМІ.

Одне із оголошень про продаж нафтобази розмістили у вівторок, 20 серпня. Власник пропонує купити об'єкт у Волгодонську за 30 млн рублів. Іншу нафтобазу в Азові намагаються продати за 60 млн рублів.

Ще одна база продається в Матвєєвому Кургані за 45 млн рублів. Власник вирішив продати її попри те, що рік тому провів "капітальний ремонт всього обладнання" та будівель. Серед переваг об’єкта він вказує наявність двох пожежних резервуарів та пожежної водойми.

Також в області намагаються продати два нафтопереробні заводи та нафтобазу, яка зараз не працює. Ціна цих об’єктів в оголошеннях не вказана.

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Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня Сили оборони України завдали удару по комбінату "Кавказ" у Ростовській області, де зберігалися нафта та нафтопродукти для потреб окупаційної армії РФ, підтвердили у Генштабі ЗСУ.

За кілька днів вогонь поширився площею 10 000 кв. м, під час спроб його загасити постраждали майже пів сотні російських пожежників, 15 з них госпіталізували.

Усього на базі державного резерву РФ знаходиться 74 резервуари з паливом ємністю 5 тисяч тонн кожен. Загальна вартість палива, що зберігається на базі, оцінюється у близько $200 млн або 18 млрд рублів.

Автор: 

безпілотник (532) пожежа (198) росія (14111) нафтопродукти (460)


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Топ коментарі
+9
і джпс координати нехай залишать
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22.08.2024 19:50
+6
Так это их конкуренты жгут , чтобы скупить за бесценок . А вы - ВСУ , ВСУ .
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22.08.2024 20:07
+2
Українські дрони безкомпромісні учасники аукціонів про продажу рашен-нафтобаз.
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22.08.2024 20:23
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і джпс координати нехай залишать
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22.08.2024 19:50 Відповісти
Авжеж - треба ж злітати глянути в якому стані, чи коштує грошей, шо хочуть
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22.08.2024 19:55 Відповісти
не нове - зеслимаки зобов'язали іще до 2022 українські нафтобази не тільки оприлюднити координати кожної ємкості ,а іще і постійно декларувати наявну у кожній із них кількість нафтопродуктів , вислужувалися перед кацапнею щоб тим простіше було обирати ціль для ураження .
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22.08.2024 22:12 Відповісти
Так это их конкуренты жгут , чтобы скупить за бесценок . А вы - ВСУ , ВСУ .
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22.08.2024 20:07 Відповісти
Українські дрони безкомпромісні учасники аукціонів про продажу рашен-нафтобаз.
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22.08.2024 20:23 Відповісти
.. а наиболее далекоглядные и прагматичные кацапы уже обдумывают схемы распродажи или даже экологической утилизации Роzzии..
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22.08.2024 20:41 Відповісти
Куплю оптом ,всі нафтобази в прикордонних районах з Україною. Багато не дам, бо сам поки ще не знаю ,на що мені то сміття.
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22.08.2024 21:04 Відповісти
По чом пучок нафтобаз?
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22.08.2024 21:45 Відповісти
Як варіант кацапи свої нафтобази можуть предати в оренду за 1 грн. в ЗСУ
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22.08.2024 22:02 Відповісти
і все буде цілим)
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23.08.2024 01:12 Відповісти
ЗСУ не буде питати чиї то нафтобази .
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23.08.2024 07:26 Відповісти

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