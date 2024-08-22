В Угорщині придумали, як імпортувати нафту підсанкційного "Лукойла" через Україну. Це коштуватиме дорожче

Угорщина веде переговори щодо розблокування транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну, забороненого санкціями РНБО.

Про це заявив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш на брифінгу, передає LIGA.net із посиланням на угорське видання Index.hu.

У липні стало відомо, що санкції України заблокували транзит російської нафти "Лукойлу" в Угорщину й Словаччину. Це спровокувало з боку цих країн, які є важливими постачальниками пального та електроенергії для України, бурхливу реакцію на межі з шантажем.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виключив можливість скасування санкцій проти "Лукойлу", а Європейський Союз не відреагував на скарги Угорщини, тому їй довелося шукати інші варіанти.

Зі слів Гуляша, зараз пропонується перенести точку передачі нафти із західного кордону України на східний.

У такому випадку за транзит відповідатиме угорська MOL, а нафта подорожчає приблизно на $1,5 за барель.

Гуляш сказав, що українська сторона, схоже, не проти такого варіанту.

Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти

Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".

Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.

1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з'ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.

Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.

З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".