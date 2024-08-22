Індія обійшла Китай і вийшла на перше місце за обсягом імпорту російської нафти

Індія в липні обігнала Китай як найбільший у світі імпортер російської нафти, оскільки китайські нафтопереробники стали купувати менше сировини через зниження прибутку від виробництва палива.

Про це свідчать імпортні дані, передає The Moscow Times.

Частка російської нафти в загальному обсязі індійського імпорту в липні склала рекордні 44%, збільшившись до 2,07 млн барелів на добу, що на 4,2% більше, ніж у червні, і на 12% більше рік до року.

Таким чином це перевищило липневий обсяг імпорту нафти Китаю з Росії, який становив 1,76 млн барелів на добу, згідно з даними китайської митниці.

"Потреби Індії у російській нафті зростатимуть доти, доки не відбудеться подальшого посилення санкцій", – заявило джерело в індійській нафтопереробній галузі.

Ірак залишався другим за величиною постачальником нафти до Індії у липні, за ним – Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Раніше повідомлялося, що Індія в червні збільшила частку постачання нафти з Росії в загальному обсязі імпорту цієї сировини до 45% з 41% у травні.

У липні повідомлялося, що індійські нафтопереробники могли заощадити щонайменше $10,5 млрд, купуючи російську нафту за зниженими цінами після початку розв'язаної Росією війни проти України в лютому 2022 року.

Раніше російський віцепрем'єр Александр Новак підтверджував, що Росія та Індія розглядають можливість укладання довгострокового контракту на постачання нафти.

Наприкінці травня повідомлялося, що оператор найбільшого в світі нафтопереробного комплексу – індійська компанія Reliance Industries – уклала однорічну угоду з російською "Роснєфтью" про закупівлю принаймні 3 млн барелів нафти на місяць.

До того стало відомо, що знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд у фінансовому році, що закінчився 31 березня, порівняно з 2022-2023 роками.