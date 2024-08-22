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Російський Бєлгород узимку може залишитися без опалення. У місті формують резерв генераторів

бєлгород

Взимку в Бєлгороді (Росія) можуть виникнути проблеми з опаленням, у регіоні формують резерв генераторів.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков на нараді із президентом РФ Владіміром Путіним, передає The Moscow Times.

"Готуємось до опалювального сезону. Розуміємо, що, виходячи з оперативної обстановки, він може бути досить складним. Наразі виконано роботу повністю зі створення резервної генерації по всіх центральних районних лікарнях", – сказав Гладков.

Він закликав сформувати у Воронезькій області чи інших прикордонних регіонах мобільні котельні та встановити додаткові резервні генератори середньої та великої потужності. За словами Гладкова, найкраще енергією забезпечені лікарні.

Раніше стало відомо, що столиця Росії – Москва – найближчими роками може зіткнутися з дефіцитом електроенергії.

Від обслуговування турбін російських ТЕС відмовилися світові виробники General Electric та Siemens. Іноземні турбіни забезпечували близько 9% потужностей російської енергосистеми.

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