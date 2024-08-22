На п’ятницю відключення світла не заплановані, – "Укренерго"
Завтра, 23 серпня, застосування відключень електроенергії не прогнозується. При зміні ситуації про заходи обмеження буде повідомлено додатково.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", – закликали в компанії.
Як повідомлялося, 22 серпня рівень споживання електроенергії в Україні продовжує зростати внаслідок спекотної погоди. Водночас застосування графіків відключень світла наразі не заплановані.
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що вже з наступного тижня відключень світла можна буде уникнути.
Як повідомлялося, до 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.
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Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар22.08.2024 17:53 Відповісти Мені подобається 0
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