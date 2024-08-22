На п’ятницю відключення світла не заплановані, – "Укренерго"

Завтра, 23 серпня, застосування відключень електроенергії не прогнозується. При зміні ситуації про заходи обмеження буде повідомлено додатково.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", – закликали в компанії.

Як повідомлялося, 22 серпня рівень споживання електроенергії в Україні продовжує зростати внаслідок спекотної погоди. Водночас застосування графіків відключень світла наразі не заплановані.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що вже з наступного тижня відключень світла можна буде уникнути.

Як повідомлялося, до 18 серпня включно графіки відключення світла не застосовувалися з 30 липня.