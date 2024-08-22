Екскерівнику охорони Януковича досі належить готель на курорті Буковель. Мін’юст подав позов про його конфіскацію

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до колишнього голови охорони Януковича.

Згідно із повідомленням міністерства, йдеться про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Цей пункт передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Згідно із повідомленням, йдеться про В'ячеслава Заневського, офіцера ЗС РФ, колишнього керівника охорони президента-втікача Януковича. Заневський є формальним власником 100% корпоративних прав ТОВ "Амстел СКІ", якому належить готельний комплекс AmstelSki у Буковелі.

"Відповідач, після початку повномасштабного вторгнення, здійснював організацію безпекових заходів при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, які мають стратегічне значення для РФ, зокрема, при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим", – пояснили у Мін’юсті.

Читайте також: Суд конфіскував виробника засобів "Ушастий нянь". Підприємство належало російській компанії "Невская косметика"

Окрім того, Заневський допомагав окупаційним російським військам розшукувати військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, додали у міністерстві.

Готельний комплекс AmstelSki розташований у с. Поляниця Івано-Франківської області, поблизу центру курорту "Буковель" та гірськолижних трас. Готель має 31 номер, ресторан, конференц-залу тощо.