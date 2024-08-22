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Новини
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Екскерівнику охорони Януковича досі належить готель на курорті Буковель. Мін’юст подав позов про його конфіскацію

Готель AmstelSki екскерівника охорони Януковича

Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до колишнього голови охорони Януковича.

Згідно із повідомленням міністерства, йдеться про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції".

Цей пункт передбачає стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Згідно із повідомленням, йдеться про В'ячеслава Заневського, офіцера ЗС РФ, колишнього керівника охорони президента-втікача Януковича. Заневський є формальним власником 100% корпоративних прав ТОВ "Амстел СКІ", якому належить готельний комплекс AmstelSki у Буковелі.

"Відповідач, після початку повномасштабного вторгнення, здійснював організацію безпекових заходів при будівництві військово-логістичних інфраструктурних об’єктів на тимчасово окупованих територіях, які мають стратегічне значення для РФ, зокрема, при будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги із Ростова-на-Дону в тимчасово окупований Крим", – пояснили у Мін’юсті.

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Окрім того, Заневський допомагав окупаційним російським військам розшукувати військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та інших патріотично налаштованих громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, додали у міністерстві.

Готельний комплекс AmstelSki розташований у с. Поляниця Івано-Франківської області, поблизу центру курорту "Буковель" та гірськолижних трас. Готель має 31 номер, ресторан, конференц-залу тощо.

Автор: 

Буковель (40) конфіскація (330) Мін'юст (627) Янукович (375)


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Топ коментарі
+5
Грьобаний сором! І що це через 10 років тільки виплило? Пі...ари!🤬
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22.08.2024 17:37
+4
Яка конфіскація? Це ж--свої для *****ти з Банкової. А своїх тре поважати, берегти та охороняти.
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22.08.2024 17:30
+3
Зробити з готелю центр відпочинку і психологічної реабілітації для ветеранів війни і родин загиблих воїнів!
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22.08.2024 18:17
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нєначасє!!
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22.08.2024 17:29 Відповісти
Яка конфіскація? Це ж--свої для *****ти з Банкової. А своїх тре поважати, берегти та охороняти.
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22.08.2024 17:30 Відповісти
що характерно люди на Банковій міняються а їхні уподобання ні
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22.08.2024 19:27 Відповісти
Можливо, вже час перенести Банкову,11 на Грушевського, 5?
Бо останнім часом тримачі булави у нас якісь не проукраїнські...
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22.08.2024 20:22 Відповісти
Грьобаний сором! І що це через 10 років тільки виплило? Пі...ари!🤬
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22.08.2024 17:37 Відповісти
Ворон ворону ока не виклює!
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22.08.2024 18:01 Відповісти
А що воно не горить разом з постояльцями спалить
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22.08.2024 17:43 Відповісти
Передати готель для реабілітації воїнів ЗСУ і їхніх родин!
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22.08.2024 18:15 Відповісти
Зробити з готелю центр відпочинку і психологічної реабілітації для ветеранів війни і родин загиблих воїнів!
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22.08.2024 18:17 Відповісти
Сто процентів , або зеля, або дерьмак поклали око на готель .
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22.08.2024 19:19 Відповісти
А Дерьмака с Татаровым и внештатным советником Дерьмака Магомедовым с https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР за яйца брать будут за то что получили откаты от Кушнира с женой с Киевгорстроя и завхоза Януковича Кравца за схемы с холдингом, с налогами и схемы с акциями и вывод капитала через рынок ценных бумаг через подконтрольный Кристалбанк?
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22.08.2024 22:58 Відповісти

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