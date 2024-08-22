"Укрзалізниця" планує придбати 20 нових поїздів Hyundai у кредит від Південної Кореї на $450 мільйонів

Ратифікована напередодні Верховною Радою рамкова угода між урядами України та Південної Кореї дозволить "Укрзалізниці" залучити кредитні кошти для оновлення рухомого складу.

У тому числі, це рішення відкриває шлях для закупівлі 20 електропоїздів класу "Інтерсіті+", повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Згізно із попередніми домовленостями, загальна вартість проєкту складатиме близько $450 млн, включно з сервісним обслуговуванням поїздів протягом 5 років, а поставка поїздів можлива у термін 18-24 місяці після підписання угоди. Крім того, попередньо корейські виробники зацікавлені й розглянути варіанти часткової локалізації в Україні.

Умови кредитування корейським Фондом економічного розвитку та співробітництва є пільговими, враховуючи критичність соціальної складової проєкту (загальний термін – до 40 років, причому виплати тіла кредиту починатимуться лише після перших 10 років).

"Це стратегічна програма розширення парку поїздів "Інтерсіті+", завдяки чому ми зможемо збільшити інтенсивність руху вже на існуючих та відкрити нові швидкісні маршрути. Це додаткова можливість для подорожей 6 млн пасажирів на рік, що закриє сьогоднішню потребу у денному швидкісному русі", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

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Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядом України та урядом Південної Кореї стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки, яка передбачає надання кредитів від корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 роки на загальну суму до $2,1 млрд.