"Укрзалізниця" планує придбати 20 нових поїздів Hyundai у кредит від Південної Кореї на $450 мільйонів
Ратифікована напередодні Верховною Радою рамкова угода між урядами України та Південної Кореї дозволить "Укрзалізниці" залучити кредитні кошти для оновлення рухомого складу.
У тому числі, це рішення відкриває шлях для закупівлі 20 електропоїздів класу "Інтерсіті+", повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Згізно із попередніми домовленостями, загальна вартість проєкту складатиме близько $450 млн, включно з сервісним обслуговуванням поїздів протягом 5 років, а поставка поїздів можлива у термін 18-24 місяці після підписання угоди. Крім того, попередньо корейські виробники зацікавлені й розглянути варіанти часткової локалізації в Україні.
Умови кредитування корейським Фондом економічного розвитку та співробітництва є пільговими, враховуючи критичність соціальної складової проєкту (загальний термін – до 40 років, причому виплати тіла кредиту починатимуться лише після перших 10 років).
"Це стратегічна програма розширення парку поїздів "Інтерсіті+", завдяки чому ми зможемо збільшити інтенсивність руху вже на існуючих та відкрити нові швидкісні маршрути. Це додаткова можливість для подорожей 6 млн пасажирів на рік, що закриє сьогоднішню потребу у денному швидкісному русі", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.
Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядом України та урядом Південної Кореї стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки, яка передбачає надання кредитів від корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 роки на загальну суму до $2,1 млрд.
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