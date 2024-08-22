В Україні вже виробляють 70-80% різновидів сільгосптехніки, – Висоцький

В Україні виробляється 70-80% номенклатури сільськогосподарської техніки, налагодження виробництва решти – це питання часу та інвестицій.

Про це розповів виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

Висоцький зазначив, що наразі в Україні не налагоджено масове виробництво самохідних обприскувачів та зернозбиральних комбайнів, однак напрямок розвитку є перспективним.

За його словами, вироблено по одній моделі українського обприскувача та комбайна, проте для повноцінного забезпечення аграрного сектору необхідно налагодити серійне виробництво та розширити модельний ряд.

Висоцький також поінформував щодо наявності іншої сільськогосподарської техніки. У невеликій кількості, однак трактори виробляються. Проте причіпна, ґрунтообробна, посівна техніка, елеваторне обладнання, доїльне устаткування, фрегати для зрошення представлені у значних обсягах.

Висоцький нагадав, що за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" Міністерство оновлює списки виробників та асортимент, який вони пропонують.

Він прогнозує, що пік попиту буде саме восени, адже нову техніку переважно купують у період максимальної реалізації продукції, а це друге півріччя, після збирання врожаю.

На початку липня повідомлялося, що перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується до 25%, в рамках державної програми підтримки сільгоспвиробників, розширили до 8 705 одиниць. Усього в списку – 101 український виробник.