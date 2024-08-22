Україна домовилася про продовження транспортного безвізу з Норвегією ще на рік

Україна та Норвегія домовилися продовжити до 30 червня 2025 року дію режиму лібералізації вантажних перевезень, який дозволяє виконання двосторонніх та транзитних перевезень між країнами без дозволів.

Відповідне рішення на засіданні профільної комісії сьогодні ухвалили Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерство транспорту Норвегії, повідомляє пресслужба українського міністерства.

"Лібералізація перевезень між нашими країнами не лише спрощує умови для українського бізнесу, дозволяючи здійснювати перевезення без додаткових дозволів, але й сприяє розвитку нашої економіки та зміцненню міжнародних зв'язків. Також окрім цього рішення, нам вдалось вперше з 2002 року домовитися про збільшення кількості дозволів на перевезення в/з третіх країн на 40%", – зазначив заступник міністра Сергій Деркач.

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У Мінінфраструктури уточнили, що лібералізація вантажних перевезень стосується транспортних засобів, що відповідають стандарту екологічності Євро-5 та вище.

Під час здійснення перевезень водії зобов’язані мати при собі сертифікат, який підтверджує екологічний клас їхньої вантажівки. Окрім цього, на борту вантажівок має бути витяг про наявність ліцензії на перевезення.

Як повідомлялося, наразі українським перевізникам доступний "транспортний безвіз" з 37 державами, включно із країнами Євросоюзу.

За останній рік, окрім Норвегії, Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України вдалось також домовитись про лібералізацію вантажних перевезень з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою, Грузією та Чорногорією.