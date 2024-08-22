Рада ухвалила закон про створення реєстру українських виноробів

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт закону "Про виноград та продукти виноградарства", розроблений Міністерством аграрної політики та продовольства.

Законопроєкт на засіданні у четвер, 22 серпня, підтримали 311 депутатів, повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

Документом передбачено:

врегулювання правових та організаційних відносин у сфері виноградарства, виробництва та реалізації винограду, вина і продуктів виноградарства, ароматизованих винних продуктів;

визначення особливостей підготовки до реєстрації, використання і захисту географічних зазначень для вин та ароматизованих винних продуктів;

гармонізація з європейськими термінів, визначення, класифікації сортів винограду і вимоги до виробництва продуктів виноградарства;

імплементація правил маркування та представлення виноробної продукції;

визначення механізму захисту географічних зазначень на території України.

Окрім того, в Україні створять єдину державну інформаційну систему "Виноградарсько-виноробний реєстр", де будуть зберігатися відомості про виробників винограду та виноробної продукції, виноградні ділянки, обов'язкові декларації тощо.

На початку серпня Кабінет Міністрів розширив програму "єРобота" для аграріїв за напрямком створення нових садів і теплиць – таким чином більше українських виноробів зможуть скористатися виплатами.