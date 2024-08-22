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Гривня оновлює історичні рекорди щодо євро четвертий день поспіль: Нацбанк встановив офіційний курс на п’ятницю

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Курс гривні несуттєво зміцнився щодо долара, але знову оновив історичний мінімум щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 23 серпня, на рівні 41,2881 грн/$, порівняно із 41,2975 грн/$ у четвер. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро впав ще на 8 копійок – до 45,9826 грн за євро. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано напередодні на рівні 45,8980 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2147) гривня (1528) курс (1479) НБУ (9237) обмін валюти (682)


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22.08.2024 16:04 Відповісти
нічого дивного
Включили електрику-станок працює на повну
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22.08.2024 16:08 Відповісти
Ех як звучить історичний рекорд!!!!
і срати що це історичний рекорд мінімуму
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22.08.2024 16:09 Відповісти
Курс до кінця каденції преЗедента був визначенний ще в 2019 році - 73 !
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22.08.2024 16:12 Відповісти
Можна сказати, що нашій рідній гривнечці прийшов біленький і пухнастенький - пісець!!!
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22.08.2024 16:18 Відповісти
Та ні, він зелений та облізлий!
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22.08.2024 18:36 Відповісти
Тут або підвищення податків, або інфляція, податки вдарять по білому бізнесу, тобто по діловій (працездатній) частині населення, а от інфляція невибірково вдарить по усім, якщо воювати в довгу то краще спочатку розігнати інфляцію і лише потім, коли цей інструмент себе вичерпає починати маніпулювати з податками.
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22.08.2024 18:01 Відповісти

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