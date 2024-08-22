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Новини Ринок землі
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"Земельний банк": Фонд держмайна створив першого державного оператора земель

земля

Фонд державного майна (ФДМУ) завершив процес корпоратизації держпідприємства "Фонд аграрних інвестицій", створивши на його основі ТОВ "Державний земельний банк".

Новостворене товариство на 100% належить державі, повідомляє пресслужба Фонду.

"Це перший державний оператор земель сільськогосподарського призначення... Це необхідний фінальний етап у реалізації проєкту "Земельний банк" перед офіційним запуском перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель", – зазначається у повідомленні.

Керівником ТОВ "Державний земельний банк" призначили Ярослава Ярославського.

"Механізм користування земельними ділянками кардинально змінюється. Замість 1% від нормативно-грошової оцінки за постійне користування, тепер орендна ставка складе 12%. Це збільшить надходження до бюджету щонайменше у 12 разів", – пообіцяв керівник держкомпанії.

До цього він очолював "Фонд аграрних інвестицій" та входив до складу робочої групи з питань реалізації проєкту "Земельний банк". З 2011 до 2016 року він працював на керівних посадах в системі Держгеокадастру, а раніше 8 років очолював ДП "Вінницький науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою".

Скільки земель залишилося у власності держави?

Як повідомлялося, на початку квітня Фонд державного майна завершив інвентаризацію державних земель, які почнуть здавати в оренду через онлайн-аукціони в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі".

Загальна кількість державних сільськогосподарських земель наразі оцінена майже в 806 тис. га, з яких 386 тис. га перебуває в управлінні ФДМУ, 277 тис. га – у Національної академії аграрних наук, 99,2 тис. га – у Мін'юсту; понад 40 тис. га – у інших міністерств.

Землі в управлінні Фонду здаватимуть в оренду у системі "Прозорро.Продажі" в рамках проєкту "Земельний банк". Початкова ціна складатиме 12% від нормативної грошової оцінки угіддя.

Зауважимо, що у липні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, що мав підвищити ефективність використання державних земель (законопроєкт №7588). Згідно з пояснювальною запискою до документа, у постійному користуванні державних підприємств, установ та організацій перебуває близько 3,2 млн га сільськогосподарських земель (тобто близько 7,5% від їх загальної площі).

Станом на 2020 рік площа земель у державній та комунальній власності оцінювалася у 10,4 млн га, з них 8,7 млн га – саме у державній власності. За даними Мінекономіки, за час дії мораторію на продаж землі більш ніж 3 млн га були виведені з державної власності.

Автор: 

земля (857) приватизація (1344) ФДМУ (1363)


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22.08.2024 16:51 Відповісти

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