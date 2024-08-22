"Популістська ініціатива": Рада не підтримає ідею уряду про "національний кешбек", – Железняк

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що ініціатива уряду про національний кешбек за купівлю українських товарів є популістською, і Верховна Рада її не підтримає.

Про це Железняк сказав на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Популістська ініціатива. Уряд ухвалив експериментальний проєкт про впровадження цього кешбеку за наші гроші. Проблема для уряду полягає в тому, що вони не можуть обійти тут парламент. Ми не дамо провести ці зміни, ми будемо їх збивати, уряд з нами не консультувався", – заявв Железняк.

За його словами, урядова ідея про кешбек не має жодного стосунку до пожвавлення економіки.

Про програму "Національного кешбеку"

Як повідомлялося, 20 серпня Кабінет Міністрів підтримав запуск програми "Національний кешбек". Відповідно до нього, українці отримуватимуть компенсацію 10% вартості куплених ними українських товарів.

Програма має запрацювати з 2 вересня.

Отримані в межах кешбеку кошти можна буде витратити на певні послуги – медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг та інші. Також можна спрямувати отримані гроші на допомогу ЗСУ чи купити військові облігації. Максимальний обсяг кешбека – 3 тис. грн за місяць.

Про анонсовану програму читайте детальніше у нашому матеріалі: "Купуй українське": Як держава даватиме кешбек за українські товари та де візьме на це гроші